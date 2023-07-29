Verstappen, Spa'daki tartışmanın ardından yarış mühendisiyle görüşecek!

Lambiase ve Verstappen, Hollandalı pilotun sıralama turlarında zar zor son bölüme kalmayı başardığı Q2'nin sonunda tatsız bir tartışma yaşadı.

Q2'yi 10. sırada tamamlayarak pite dönen Verstappen, Red Bull'un Q2'deki son denemesinden önce bataryasını doldurmak için, düşük hızda tam bir tur atması yönündeki ısrarına sinirlenmişti.

Verstappen, tam hızda ikinci bir deneme daha yapmak istese de, Lambiase Red Bull'un yumuşak lastiklerinin art arda ikinci bir deneme yapmak için fazla ısınacağını, daha yavaş bir turun ardından son bir denemek yapmak için de çok az zaman kaldığını söyledi.

Lambiase pistteki evrimin önemli bir faktör olduğunu düşünüyordu ve Verstappen'in rakiplerinin muhtemelen daha hızlı gideceğini, oysa kendisinin arka arkaya iki hızlı tur atarak motorunun tüm elektrik gücünü tüketeceğini söylüyordu.

Verstappen: "Hay s***ceğim, dediğim gibi arka arkaya iki tur atmalıydık."

Lambiase: "Ama Q3'e kaldın Max."

Verstappen: "Evet ama 10. sırada geçtiğim için umurumda değil dostum. Uygulama kötüydü."

Lambiase: "Tamam, peki son turunda pist iki saniye hızlansaydı fakat enerjin kalmasaydı ne olacaktı? Yine de Q3'te ne yapmak istediğini söyle, ona göre hareket edelim. Lastikleri, yakıtı, sürüşü planını bana bildir."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, talk in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Sıralama turlarını Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 0.820 saniye önünde tamamlayan Verstappen, seansın sonunda yorumlarından ötürü özür diledi.

Verstappen: "Aradaki fark gayet güzel! En azından iyi bir Q3 geçirdik, huysuzluk yaptığım için üzgünüm GP."

Lambiase: "Artık buna alışıyorum Max. Leclerc'e ise 0,8 saniye fark attın."

Verstappen: "Önümüzde daha uzun yıllar var dostum, her şey yolunda."

Verstappen, seansın ardından verdiği demeçte bu konu hakkında, "Bu konu hakkında burada herhangi bir yorum yapmama gerek yok, bunu onunla [Lambiase] görüşeceğim."

"Bazen böyle şeyler olabiliyor. Normalde bunların çoğunu engelleyebiliyorsunuz."

"İkimiz de oldukça konuşkan ya da duygusal olabiliyoruz fakat sonrasında bunu hep çözüyoruz. Yani her şey yolunda." dedi.

Verstappen ve Lambiase arasındaki ilişki, Lambiase'nin bu tür hararetli mesajlarla başa çıkma konusundaki sakin ve soğukkanlı yaklaşımı nedeniyle uzun zamandır ilgi odağıydı.

İkili, Hollandalı pilotun Red Bull'a geçtiği 2016 yılından bu yana birlikte çalışıyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing race engineer Photo by: Red Bull Content Pool