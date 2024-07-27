Verstappen: "Spa'daki sim yarışımı eleştirenler, şimdi s**tir olup gidebilirler"
Max Verstappen, Macaristan'da geç saatlere kadar gerçekleştirdiği Spa simülasyon yarışları hakkında yapılan eleştirilere sert bir yanıt verdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Geçtiğimiz hafta Macaristan'daki zorlu yarışın ardından Max Verstappen, Spa'daki sıralama turlarında en iyi dereceyi elde ederek seansı birinci sırada tamamladı.
Hollandalı pilot, Macaristan Grand Prix'si hafta sonunda gece geç saatlere kadar simülasyon yarışlarına katılması nedeniyle bazı eleştirilere maruz kalmıştı.
Verstappen, bugünkü iyi performansının ardından, geçtiğimiz hafta Spa'da yağmurlu pist şartlarında yaptığı simülasyon yarışının önemine değinerek kendisini eleştirenlere sert bir yanıt verdi.
"Geçen hafta simülatörde Spa'da yağmurlu havada çok fazla süre araç kullandım."
"İnsanlar bu konuda dırdır ederken, simülatörde olmak o kadar da kötü değilmiş."
"Şimdi s*** gidebilirler."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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