Verstappen, Spa ve Monza’yı iğneleyici bir dille değerlendirdi: “Harika geçecek”
Max Verstappen, yeni motor kurallarının getirdiği zorluklar nedeniyle Spa yarışının eski büyüsünün bu yıl kaybolacağını söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Avusturya'da galibiyet mücadelesi verdikten sonra Silverstone'da aradığı tempoyu bulamayan ve yarışın son bölümünde attığı spin nedeniyle hafta sonunu puansız kapatan Max Verstappen, gözünü takvimin bir sonraki yarışı Belçika Grand Prix'sine çevirdi. Ancak padoğun genelinde olduğu gibi dört kez dünya şampiyonunun da ikonik Spa pistine dair ciddi endişeleri var.
Gücün elektrik ve içten yanmalı motor arasında yarı yarıya bölündüğü 2026 motor kuralları yüzünden, pilotların Spa ve Monza gibi tam gaz geçilen uzun düzlüklere sahip pistlerde çok agresif bir şekilde gaz kesip batarya doldurmak zorunda kalacağı öngörülüyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Silverstone'daki kazasının ardından Spa ve eylüldeki İtalya GP (Monza) hakkında ne düşündüğü sorulan Verstappen, basına iğneleyici bir yanıt verdi: "Spa ve Monza yarışları harika geçecek, kesinlikle böyle düşünüyorum.”
“Bu durum gerçekten çok yazık çünkü Spa açık ara benim en favori pistlerimden biri. Ancak bu yıl orası tüm pilotlara çok daha farklı hissettirecek. Bu bir sır değil"
Verstappen'in bu endişeleri, Red Bull takım patronu Laurent Mekies tarafından da desteklendi. Mekies, Silverstone’dan ders çıkararak benzer karakterdeki pistlerde ileriye doğru küçük bir adım atmaları gerektiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Enerjinin bu kadar çabuk tükendiği bu tarz pistlerde belki donanımsal sınırlamalarımız olabilir.”
Laurent Mekies, Red Bull Racing Takım Patronu
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
“Ancak aynı zamanda bu takımın performans konusunda ne kadar olağanüstü olduğunu da çok iyi biliyorum.”
“Bu yüzden Spa'da biraz daha iyi bir formda olmayı umuyorum; fakat pist karakteri açısından bakıldığında, Silverstone ile son derece benzer olacaktır."
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