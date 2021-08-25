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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Verstappen: "Spa, şampiyonluk savaşına tekrar başlamak için güzel bir yer"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, şampiyonluk mücadelesine Belçika'nın Spa Francorchamps pistinde devam edecekleri için heyecanlı olduklarını söylediler.

Verstappen: "Spa, şampiyonluk savaşına tekrar başlamak için güzel bir yer"

Verstappen aslında yaz arasına pek de iyi bir ruh haliyle girmedi çünkü Silverstone'da Lewis Hamilton'la temas yaşayıp yarış dışı kaldı.

Macaristan'da ise Valtteri Bottas'ın kendisine çarpmasıyla gridin gerisine düştü ve hasarlı araçla sadece iki puan alabildi.

Tüm bunların ardından Verstappen, şampiyonada Hamilton'ın ardına düşmüş durumda ve heyecan bu hafta sonu yapılacak Belçika GP ile devam edecek.

Verstappen, dört haftayı bulan yaz arasının ardından gerçekleştirilecek ilk yarış için heyecanlı olduğunu belirtti.

Verstappen, "Yaz tatilim güzeldi. Biraz rahatlayabilmek adına birkaç hafta tatil yapmak güzeldi ve elbette jet ski yapıp, suda vakit geçirmek güzel oldu."

"Fakat direksiyona geri dönmek her zaman güzeldir. Önümüzde arka arkaya üç yarış var ki bu, çok fazla. Fakat herkes için aynı olacak ve ilginç pistlerde rekabet etmeniz gerekecek. Bu yüzden sabırsızlıkla bekliyorum."

"Spa'ya geri döneceğim için heyecanlıyım. Bu benim favori pistim ve bu kadar fazla yüksek hızlı viraj ve yükseklik değişikliği ile sürüş yapması gerçekten harika bir yer."

"Ayrıca bizi desteklemeye gelecek tüm taraftarları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve geçen yıl orada olamadıkları için tribünlerde yeniden turuncu rengi görmek harika olacak."

"Ayrıca şampiyonluk mücadelesine baştan başlamak için iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Yaz arasında iyi hazırlandım ve hafta sonu öncesinde kendimi iyi hissediyorum."

Honda, 2019 yılında Red Bull ile ilişki kurmuştu ve taraflar Belçika'da 50.yarışalrına katılacaklar.

Verstappen, "Geriye dönüp baktığımızda Honda ile katıldığımız bu 50 yarış her zaman özel ve iyi şekilde hatırlanacak."

"Honda ile ilk galibiyetimiz tabii ki birlikte geçirdiğimiz süre boyunca her zaman en duygusal anımız olacak ve umarım [Honda] ayrılmadan önce bu sezonu zirvede bitirebiliriz."

"Başından beri Honda ile çalışmaktan keyif aldım. Her zaman dürüst oldular ve beklediğimizi verdiler Takımla ve biz pilotlarla her şeyi tartışmak için çok vakit harcıyorlar ki bu çok önemli bir şey." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

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