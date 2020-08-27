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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Spa, Red Bull'a uygun değil"

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Verstappen: "Spa, Red Bull'a uygun değil"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, uzun düzlüklere sahip olan Spa'nın Avusturyalı ekip için "zorlu" geçmesini bekliyor.

Red Bull, bu yılki ilk altı yarışın beşinde Max Verstappen'le podyuma çıktı ve bunlardan bir tanesini de kazandı.

Ancak Spa, genel anlamda Red Bull'un iyi olduğu pistlerden bir tanesi değil.

Verstappen, 2020 Belçika GP öncesi şöyle dedi: "Spa'yı gerçekten seviyorum. En sevdiğim pist ve hafta sonunu başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Orada F1 aracı sürmek çok keyifli."

"Şu anda hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasında ikinci sırada yer alıyoruz ve bu dinamikleri korumak istiyoruz."

"Spa'da çok uzun düzlükler var ve geçiş yapabilirsiniz. Ancak Mercedes güç avantajına sahip olacak ve çok hızlı olacak."

"Bizim için nasıl olacağını bilmiyorum. Pistin aracımıza uymasını beklemiyoruz. Ancak bu sezon diğer tüm pistlerde olduğu gibi mümkün olduğunca zorlayacağız."

Alex Albon ise şunları ekledi: "Sıralama modlarıyla ilgili yasağın Monza'ya kadar ertelendiğini biliyoruz. Her şeyin nasıl ilerlediğini göreceğiz. Spa'da kolay bir hafta sonu beklemiyorum. Orada büyük düzlükler var ve en yüksek sürat çok önemli. Mercedes'in de çok güçlü bir motoru var."

"Yine de Silverstone'da özel bir beklentimiz yoktu ama orada mükemmel bir tempoya sahiptik. Göreceğiz. Lastik performansı, sıcaklık vb. gibi faktörleri hesaba katıldığında işlerin nasıl gideceğini görmek ilginç olacak."

"Daha önce bizim için iyi gitmese bile Spa'yı seviyorum. Bu sene gördüğümüz gibi yarışlar sürprizlerle dolu. Bu yüzden piste gittiğimizde güç düzeninin nasıl olacağını göreceğiz."

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Editör Kemal Şengül

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