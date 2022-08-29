Verstappen: "Spa, RB18'e çok iyi uyuyordu"

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Cumartesi günü harika bir performansla sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Max Verstappen, motor değişimi nedeniyle aldığı grid cezasından ötürü pazar günkü Yarışa 14. başladı.

Çok iyi bir start alan ve henüz 8. turda podyum pozisyonuna kadar ilerleyen Verstappen yarışta da rakipsizdi ve bu harika yükselişin tamamını getirerek galibiyete uzanan isim oldu.

En hızlı turu da atan Verstappen, hafta sonunu maksimum puanla kapattı.

Bunun kariyerinin en baskın hafta sonu olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Bence tüm hafta sonuna bakarsanız, evet. Araç ilk antrenman seansından itibaren inanılmazdı. Böyle olmasını beklediğimizi sanmıyorum. Fakat bazen bazı şeylerin sizi olumlu yönde şaşırtması güzeldir."

"Ayrıca bu yıl burada piste çıkmak da gerçekten çok keyifliydi. Bugün 14. başladığımız için yarışta bazı zorluklar yaşayacağımızı biliyorduk. Fakat ilk turda olaylardan uzak durduk, ki bu hiç kolay değildi. Önümde çok yoğun bir rekabet vardı."

"Güvenlik Aracı sonrası her şey sakinleştiğinde, kelimenin tam anlamıyla her turda bir aracı geçmek zorunda kaldık. Üçüncü sıraya çıktığımda ve lastiklerimin oldukça iyi dayandığını gördüğümde, yarışı kazanma ihtimalimizin yüksek olduğunu biliyordum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images



Güçlü performanslarını hem piste hem araca bağlayan Verstappen, "Aracımızın çok iyi olduğunu düşünüyorum, bu pist de aracımıza mükemmel bir şekilde uyuyor."

"Önümüzdeki pistlerden bazılarının bizim için biraz daha zor olabileceğini biliyorum ve Ferrari ile yine sıkı bir mücadele bekliyorum. Sadece bu pist aracımız için mükemmel görünüyordu. Zandvoort'ta eminim daha yakın bir mücadele olacak." dedi.

Bu kadar çabuk yükselmeyi beklemediğini belirten Verstappen, "Sadece iyi bir yarış çıkarmak istiyordum ve ilk turda sorun yaşamadığım takdirde, iyi bir yarış çıkarabileceğimizi biliyordum. Fakat hangi turda lider olacağımı hiç düşünmedim çünkü bunu hayal etmek imkansız." diye ekledi.

Lastikleri iyi dayandırması ve araç ayarlarıyla ilgili Verstappen, "Sadece bugün değil, lastikler konusunda her zaman iyi olduğumu düşünüyorum. Belki insanlar bunu anlamıyorlardır. Aracı mümkün olan en iyi seviyeye ve ayarlara getirmeye çalışıyoruz.

"Bazen araç buna daha iyi tepki veriyor, bazen de vermiyor. Örneğin Avusturya'ya baktığınızda o kadar da iyi değildik ama bence oradan dersler çıkardık ve bunu uygulamaya çalıştık. Araç bu kadar iyi olduğunda her şey daha kolay olur." dedi

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Bu yıl daha da iyi sürüp sürmediğiyle ilgili soruya da yanıt veren Verstappen, "Bence her yıl deneyim kazanıyorsunuz fakat yılları karşılaştırmanız mümkün değil. Araçlar ve yarışlar tamamen farklı. Baktığımızda, yılın bu aşamasında geçen yıla göre çok daha rekabetçi olduğumuzu düşünüyorum. Bu da doğal olarak yarış kazanma konusunda bize çok yardımcı oluyor."

"Geçen yıl bu zamanlarda Mercedes daha güçlüydü. Elbette bu dönemde yine birkaç galibiyet aldık ama bence bunlar sahip olduğumuz aracın saf hızından dolayı değildi. Sadece takım olarak her zaman işleri iyi götürdük. Yani dediğim gibi, yılları karşılaştıramazsınız." dedi