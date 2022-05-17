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Verstappen: "Sözleşmem bittiğinde Red Bull'da devam edip etmeyeceğimi seçebilirim"

Max Verstappen, sözleşmesinin biteceği 2028 yılından sonra takımda devam edip etmeyeceğine karar verebileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Sözleşmem bittiğinde Red Bull'da devam edip etmeyeceğimi seçebilirim"
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Max Verstappen, bu yılın başında Red Bull ile olan kontratını 2028 sonuna kadar uzatma kararı almıştı ve tarihin en uzun vadeli anlaşmalarından birisini yaptı.

Küçüklüğünden beri Red Bull tarafından desteklenen Verstappen, Avusturyalı ekiple çok iyi anlaşıyor ve takımda olmaktan mutlu görünüyor.

Ancak gelecekte kendisini Ferrari ve Mercedes'in hatta öne çıktığı takdirde McLaren'ın isteyebileceği düşünülüyor.

Verstappen şu anda Red Bull'dan ayrılması için hiçbir neden olmadığını fakat gelecekte her şeyin mümkün olduğunu söyledi.

Motorsport-Magazin.com'a konuşan Verstappen, "Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. İyi anlaşıyoruz ve rekabetçi bir paketimiz var. Bu açıdan takımdan ayrılmak için hiçbir nedenim yok."

"Fakat sözleşmem bittiğinde 31 yaşında olacağım. O zaman geldiğinde takımımla devam edip etmeyeceğimi seçebileceğim."

"Çünkü sözleşmem bittiğinde hâlâ yeterince genç olacağım." dedi.

Ferrari'de Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın sözleşmesi 2024 sezonunun sonunda biterken, Mercedes pilotlarının kontratları 2023 sonunda bitecek.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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