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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Verstappen, sözleşme bitiminde emekliliği değerlendiriyor

Japonya'da şampiyonluğunu ilan eden Max Verstappen, takvimdeki yarış sayısının artmaya devam etmesi durumunda 30'lu yaşlarının başında emekli olabileceğini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Verstappen, sözleşme bitiminde emekliliği değerlendiriyor
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Gelecek sezon Las Vegas'ın takvime girmesiyle takvimdeki yarış sayısı 24'e çıkacak, bu sayının 2026'da Concorde Anlaşması'nın yenilenmesiyle birlikte artabileceği de konuşuluyor.

Genişlemiş takvim, arka arkaya üç hafta yarış gibi yoğun periyotları da yanında getiriyor ve hem çalışanlara, hem de pilotlara aileleri ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek için daha az fırsat bırakıyor.

Max Verstappen, bunu en iyi bilen isimlerden birisi, nitekim birçok ismin Formula 3'e giriş yaptığı bir yaştan beri Formula 1'de yarışıyor.

Her fırsatta erkenden bırakabileceğini yineleyen Verstappen, Channel 4'e verdiği demeçte 35 yaşına geldiğinde şu anda olduğu kadar dünyayı dolaşmak istemeyeceğini ve genel olarak evde vakit geçirmekten hoşlandığını söyledi.

Son şampiyon, "Bu düşüncemin sebebi yarış sayısıyla ya da başka bir şeyle ilgili değil. Bu, yaşam kalitesiyle ilgili, nitekim her geçen sene daha fazla yarışa çıkıyoruz.

"Şu an 2028'e kadar sözleşmem var, sözleşme bitiminde 31 yaşında olacağım, dolayısıyla yüzden takvimdeki yarış sayısı böyle artarsa bir noktada gerçekten 35 yaşıma kadar buna devam etmek istiyor muyum diye düşüneceğim."

"Cevap muhtemelen hayır olacak, çünkü F1 dışında yapmak istediğim çok daha eğlenceli şeyler var ve neredeyse tüm yıl boyunca seyahat edip ailemden, arkadaşlarımdan uzak kalmak istemiyorum."

"Kendimi kesinlikle kontratımın sonuna kadar bir F1 pilotu olarak görüyorum, ancak sonrasında bu yaşam tarzını gerçekten sürdürmek isteyip istemediğime karar vereceğim."

"Evde olmayı seviyorum, evde olmayı gerçekten seviyorum ve bu kadar çok uzakta olmak bazen biraz acı veriyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Eski F1 pilotu Felipe Massa ise bu düşünceye şüpheyle yaklaştı ve Verstappen'in şampiyonluğu ilan ettikten sonra daha farklı düşünebileceğini söyledi. 

Channel 4'e konuşan Massa, "Verstappen'in [tüm zamanların] en iyi beş pilotu arasında olduğunu söyleyebilirim ama bir numara olma şansı da mevcut. Ayrton Senna, [Juan Manuel] Fangio, Schumacher, Lewis Hamilton gibi isimlerle kıyasladığımızda kesinlikle tüm yeteneklere sahip."

"Şampiyona sonlanırken emeklilikle ilgili sorulara cevap vermek her zaman kolaydır, ancak Max direksiyon başında olmayı seviyor, yarışmayı seviyor." 

"Dolayısıyla 31 veya 32 yaşında kariyerine son noktayı koyacağını düşünmüyorum. Bence devam edecek."

"Her şey işlerin nasıl gideceğine ve sahip olacağı araçlara bağlı, şampiyonluk için mücadele etme olasılığına bağlı. Bu da uzun süre kalıp kalmama kararını etkileyecek bir faktör." dedi.

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