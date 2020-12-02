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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"

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Verstappen: "Sözlerim yanlış anlaşıldı"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışın ardından verdiği röportajda kullandığı sözlere açıklık getirdi.

Bahreyn GP'de, Romain Grosjean'ın geçirdiği büyük kazanın ardından sürücüler şoke oldular.

Yarışın ardından basın toplantısında Lewis Hamilton ve Max Verstappen'e "Olanlardan sonra tabii ki Romain' in iyi olmasına çok sevindik, ya da görece iyi olmasına, ama olanlardan sonra ve bunu görmenin şokuyla, sizce pilotlarla sürmeye devam edip etmeme seçeneği verilmeli miydi?" sorusu soruldu.

Hamilton bu soruya, "Bence hayır. Güvenlik kurallarını belirleyenler bizler değiliz. Buraya bir iş yapmaya geliyoruz ve güvenlik konusunu bilgili olan FIA'ya bırakıyor ve onlara tamamen güveniyoruz, o yüzden hayır, öyle düşünmüyorum." yanıtını verdi.

Ardından Verstappen, "Eğer takım patronu olsaydım ve pilotum yarışmak istemeseydi onu o koltuktan atardım. Eğer pilot yarışmasaydı ve ben de takım patronu olsaydım ona bir daha o koltukta oturamayacağını söylerdim." dedi.

Bu sözler epey tepki çekerken, Verstappen'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

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Hollandalı pilot şöyle dedi: "İnsanların beni yanlış anladığını düşünüyorum. Tüm sürücülerin, direksiyonun başına geçtiğimiz vakit bizi bekleyen riskleri bildiğini ve birinin bu konuyla ilgili şüphesi varsa, o zaman yarış kariyerine son vermeyi düşünmesi gerektiğini söyledim."

"Yarışmaya devam etmekten rahatsızlık duyuyorsanız, o zaman bunda yanlış bir şey yok, ancak aracı sürerken işimizi yapma konusunda bize güvenen ekiplerle çalışıyoruz. Elbette, Romain araçtan çıkamasaydı, geçen pazar günü her şey farklı olacaktı."

"1960'larda ve 1970'lerde durumun çok daha tehlikeli olduğuna inanıyorum, ancak o yıllarda yarışan pilotlar, riskin ne kadar yüksek olduğunu bilmelerine rağmen, yaptıkları işi sevdikleri için piste çıktılar."

"Şu anda güvenlik seviyesi inanılmaz ve herkesin kararına saygı duyuyorum ama kendi fikrimi ifade ettim."

"Kimse bu tür olayları görmek istemez, ancak asıl mesele, Romain'e hiçbir şey olmaması."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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