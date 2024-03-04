Verstappen söylentileri sürerken Wolff, pilot seçiminde acele etmeyecek

Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye katılma yönündeki şok kararının ardından Mercedes, 2025'ten itibaren George Russell'ın yanında yer alacak bir pilot arayışında.

Mercedes'in genç pilotu Andrea Kimi Antonelli'den Carlos Sainz, Alex Albon ve Fernando Alonso gibi daha deneyimli pilotlara kadar bir dizi ilk seçenek mevcut.

Ancak, Christian Horner hakkındaki iddiaların soruşturulmasının ardından Red Bull'da devam eden kargaşa, Mercedes'in Max Verstappen'i alabileceği bir senaryo olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Bu durum ya Hollandalı pilotun babası Jos Verstappen'in Horner'ın gitmesi çağrısında bulunduğu Red Bull üst düzey yönetimiyle anlaşmazlığa düşmesi ya da yeni bir takım patronunun gelmesi halinde sözleşmesindeki çıkış maddelerini devreye sokabilmesi sonucunda gerçekleşebilir.

Wolff, Bahreyn Grand Prix'sinden sonra baba Verstappen ile görüştüğü fotoğraflara yansıdı ve hafta sonu erken saatlerde birlikte bir akşam yemeği yedikleri anlaşıldı.

Horner destanının sona ermesinden çok uzak olan Wolff, Verstappen ile ilgili gelişmeler olması durumunda erken bir karar vererek çok az şey kazanabileceğinin farkında.

Wolff'un ilk F2 yarışlarında gelişimini görmek istediği Antonelli'nin, Prema takımının sezona iyi başlayamaması nedeniyle sezona zorlu bir başlangıç yapacak gibi görünmesi, pilot seçiminde beklemeye devam etmesini daha da anlamlı kılıyor.

Jos Verstappen with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Jon Noble

Motorsport.com'un Prema'nın zor günler geçirdiği şu günlerde Antonelli'yi değerlendirmenin ne kadar zor olduğunu sorması üzerine Wolff, "Şampiyona kazanan bir takım F2'de 17. ve 18. sırada, bu hiç de olması gereken bir yer değil."

"Bence onu takım arkadaşıyla karşılaştırabilirsiniz, bu karşılaştırmalardan biri ve bence Oliver Bearman üst düzey bir sürücü."

"Ama sanırım, her zaman söylediğim gibi, çok fazla konuştuğum için neredeyse suçluyum. Önümüzdeki birkaç yarışın nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

"Sürücüler konusunda bir karar vermek için acele etmiyorum. Lewis tarafından aceleye getirildim. Bu yüzden bu sefer biraz ağırdan alacağım ve piyasayı değerlendireceğim." dedi.

Verstappen'in durumu hâlâ belirsizliğini koruyor ve Red Bull'daki durum sakinleşip başka bir seçeneği düşünmesi için bir neden kalmayabilir.

Wolff, Mercedes'in şu anda Red Bull kadar rekabetçi olmadığı için elinin zayıfladığının da farkında.

Verstappen'in 2025'te Mercedes için yarışmasının mümkün olup olmadığı sorusuna Wolff, "Bence sürücü her zaman en hızlı aracı seçecektir. Temelde her şey bununla ilgili."

"Şu anda Red Bull en hızlı araç, dolayısıyla önceliğimiz de bu olacaktır." dedi.