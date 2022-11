Verstappen, sosyal medya üstünden kendisine ve ailesine saldırılmasını kabul edilemez buluyor

Interlagos'ta takım arkadaşı Perez'e yol vermeyen ve bu konuda "gerekçeleri olduğunu" söyleyen Verstappen, bu davranışı nedeniyle sosyal medyada büyük tepki çekti.

Perşembe günü sosyal medyadaki kötü söylemleri kınayan Red Bull, hafta boyunca verdiği demeçlerde ise "konunun takım içinde konuşulup kapatıldığını" vurguladı.

Red Bull'un kınamasından saatler sonra basın toplantısında medyanın karşısına geçen Verstappen de konuyla ilgili herhangi bir detay vermedi. Son şampiyonun gündemindeki asıl konu, sosyal medya ve ana akım medyadaki olumsuz tepkilerin aşırıya kaçmasıydı.

Verstappen, "Tartışmamız sezon başında olan bir şeyle ilgiliydi ve Meksika'da takıma bu konuyla ilgili açıklama yapmıştım. Takım da açıklamamı kabul etti.

"Brezilya'ya geldiğimizde yalnızca 'sadece yarışacağız, mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışacağız' diye düşünüyordum."

"Hafta sonu boyunca günü biraz iletişimsizlik yaşadık, bana olası bir yer değişikliği hakkında hiçbir şey söylenmemişti. Sadece son turda telsizden yerimi geri vermem istendi. Bir hafta önce yaptığım açıklamanın ardından vereceğim cevabı biliyor olmalılardı."

"Brezilya'daki yarıştan sonra birtakım verimli görüşmeler yaptık, her şeyi masaya yatırdık ve her şey çözmeyi başardık."

"Geriye dönüp baktığımda bu konuşmayı daha önce yapmamız gerektiğini görüyorum, çünkü ben hiçbir zaman kötü bir takım arkadaşı olmadım. Her zaman takım arkadaşlarıma çok yardımcı oldum ve takımı ön planda tuttum."

"Sanırım bu olaydan öğrendiğimiz şey biraz daha açık olmamız ve birbirimizle daha iyi iletişim kurmamız gerektiği."

"Yarıştan sonra medyada çok kötü göründüm. Henüz kimsenin elinde net bir resim yokken bu şekilde aşağılanıyor olmam oldukça saçma."

"Kimse benim takım içinde nasıl çalıştığımı veya takımın benim hakkımdaki olumlu düşüncelerini bilmiyor, bu yüzden okuduğum her şey oldukça iğrenç."

"Daha da ötesi, insanların sosyal medyadan aileme saldırmaya başlaması; kız kardeşimi, annemi, kız arkadaşımı, babamı tehdit ediyorlardı. Gerçekte neler olup bittiğini bilen birisi yokken bu tepkiler aşırıya kaçıyor. Bunun bir yerde sona ermesi gerekiyor."

"Benimle bir sorununuz varsa sorun değil, ancak ailemin peşinden gidilmesi kabul edilemez."

"İnsanların büyük resmi görmeden hemen bana bu şekilde saldırmaya başlamalarını anlamıyorum. Umarım bir gün neler olup bittiğini gerçekten anlarlar. Sadece taraftarlardan bahsetmiyorum, padoktaki pek çok insanın benim hakkımda yazdıkları çok saçma." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, as the yellow flag is waved

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images