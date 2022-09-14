Verstappen: "Sosyal medya platformları, troller konusunda daha fazlasını yapmalı"
Max Verstappen, Hollanda GP'nin ardından takımı Red Bull'un maruz kaldığı saldırıların ardından sosyal medya platformlarının internet dünyasındaki troller konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.
Red Bull ve Strateji Mühendisi Hannah Schmitz, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda'nın yarış dışı kalmasıyla ilgili komplo teorilerinin başında yer almışlardı.
Japon pilotun pist üstünde durması, ardından pitlere dönmesi ve sonrasında yine pist üstünde kalarak sanal güvenlik aracına neden olması, AlphaTauri'nin Red Bull'a yardımcı olmak için kasıtlı hareket ettiği iddialarını gündeme getirdi.
Bu komple teorileri dile getirilirken, bazı isimler Schmitz'e de saldırıda bulundu ve bunun üzerine AlphaTauri, yaşananlar nedeniyle sert bir açıklama yapmak zorunda kaldı.
Verstappen, AlphaTauri'nin açıklamasına destek verdi ve bazı taraftarların ortaya attığı şeylerin saçmalık olduğunu söyledi.
Verstappen, "Bu doğru değil. Bir şeyleri ele almak için başka şeylerde de yaptığımız gibi, bu ifadeyi ortaya koydukları için mutluyum."
"Günün sonunda, bu tür şeyler olmamalıydı bile. Öncelikle, bu tür şeyleri düşünüyor olmak zaten saçmalık. Bu sporda böyle şeylerin mümkün olabileceğini nasıl düşünebilirsiniz? Böyle olunca insanlardan nefret ediliyor. Birinin bunu nasıl yapabileceği kesinlikle beni aşıyor." dedi.
Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03
Photo by: Red Bull Content Pool
Verstappen, bu konuyla alakalı sosyal medya platformlarının bu tür bireylerden kurtulmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini söyledi.
Verstappen, "Sosyal medyada her şeyi açık bıraktığınızda bu sorun oluyor, herkes istediği her şeyi söyleyebiliyor."
"Ben bu nefret konusunun daha fazla gündeme gelip daha iyi çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şirketler buna odaklanıyorlar ancak yapılanlar yeterli değil."
"Farklı hesaplar oluşturup aynen devam edebiliyorsunuz. IP adresinizi engelleseler bile, insanlar farklı yollarını bulmayı bilecek kadar zeki. Bu yüzden kesinlikle farklı çözüm bulmalılar."
"Sosyal medya büyüyor ve genel olarak bu harika bir şey, harika bir araç ancak onun bazı yönleri oldukça olumsuz." dedi.
Verstappen, planlı rotasyon kapsamında yerini Will Courtenay'a bıraktığı için İtalya GP'ye katılmayan Schmitz'e tamamen güvendiğini söyledi.
Verstappen, "Hannah güçlü bir isim ve o ne yaptığını biliyor. Bu tür konularda onunla konuşmamız gerekmiyor."
"Bu hafta sonu burada olmayacak ancak onu gördüğüm zaman bundan bahsedebilirim. Buna çok fazla önem vereceğini düşünmüyorum çünkü bu tür insanlar onu hak etmiyorlar." dedi.
Binotto: "Yakında Mick ile oturup geleceğini konuşacağız"
Pirelli P Zero Corsa, Pagani Utopia'nın donanımı oldu
Son Haberler
Geçmişten günümüze Mick Schumacher, Bölüm 2
Mick Schumacher, sonunda beklentileri karşılayabilmiş ve Formula 3 şampiyonluğuna ulaşmıştı. Ancak Formula 1'e giden yolda aşması gereken bir engel daha vardı, bu engeli aşmayı ise başardı.
Wolff: "İlk yarışında kimse De Vries kadar rahat duramazdı"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, geçen hafta sonu kariyerinin ilk yarışına çıkan Nyck de Vries'in yaptığı işi övüyor ve hiç kimsenin bu performansı gösteremeyeceğini düşünüyor.
Vettel: "2022, bütçe sınırı nedeniyle en zor sezon oldu"
Dört kez F1 dünya şampiyonu Sebastian Vettel, şu anda takımlar şampiyonasında dokuzuncu sırada olan Aston Martin'in neden ilerlemek için mücadele ettiğini açıkladı.
Palmer: "Albon-De Vries kombinasyonu Williams'a cazip gelecek"
Eski Formula 1 pilotu Jolyon Palmer, Williams için ideal pilot kadrosunun Alexander Albon-Nyck de Vries olduğunu düşünüyor.