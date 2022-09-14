Verstappen: "Sosyal medya platformları, troller konusunda daha fazlasını yapmalı"

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Red Bull ve Strateji Mühendisi Hannah Schmitz, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda'nın yarış dışı kalmasıyla ilgili komplo teorilerinin başında yer almışlardı.

Japon pilotun pist üstünde durması, ardından pitlere dönmesi ve sonrasında yine pist üstünde kalarak sanal güvenlik aracına neden olması, AlphaTauri'nin Red Bull'a yardımcı olmak için kasıtlı hareket ettiği iddialarını gündeme getirdi.

Bu komple teorileri dile getirilirken, bazı isimler Schmitz'e de saldırıda bulundu ve bunun üzerine AlphaTauri, yaşananlar nedeniyle sert bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Verstappen, AlphaTauri'nin açıklamasına destek verdi ve bazı taraftarların ortaya attığı şeylerin saçmalık olduğunu söyledi.

Verstappen, "Bu doğru değil. Bir şeyleri ele almak için başka şeylerde de yaptığımız gibi, bu ifadeyi ortaya koydukları için mutluyum."

"Günün sonunda, bu tür şeyler olmamalıydı bile. Öncelikle, bu tür şeyleri düşünüyor olmak zaten saçmalık. Bu sporda böyle şeylerin mümkün olabileceğini nasıl düşünebilirsiniz? Böyle olunca insanlardan nefret ediliyor. Birinin bunu nasıl yapabileceği kesinlikle beni aşıyor." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Verstappen, bu konuyla alakalı sosyal medya platformlarının bu tür bireylerden kurtulmak için daha fazlasını yapmaları gerektiğini söyledi.

Verstappen, "Sosyal medyada her şeyi açık bıraktığınızda bu sorun oluyor, herkes istediği her şeyi söyleyebiliyor."

"Ben bu nefret konusunun daha fazla gündeme gelip daha iyi çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şirketler buna odaklanıyorlar ancak yapılanlar yeterli değil."

"Farklı hesaplar oluşturup aynen devam edebiliyorsunuz. IP adresinizi engelleseler bile, insanlar farklı yollarını bulmayı bilecek kadar zeki. Bu yüzden kesinlikle farklı çözüm bulmalılar."

"Sosyal medya büyüyor ve genel olarak bu harika bir şey, harika bir araç ancak onun bazı yönleri oldukça olumsuz." dedi.

Verstappen, planlı rotasyon kapsamında yerini Will Courtenay'a bıraktığı için İtalya GP'ye katılmayan Schmitz'e tamamen güvendiğini söyledi.

Verstappen, "Hannah güçlü bir isim ve o ne yaptığını biliyor. Bu tür konularda onunla konuşmamız gerekmiyor."

"Bu hafta sonu burada olmayacak ancak onu gördüğüm zaman bundan bahsedebilirim. Buna çok fazla önem vereceğini düşünmüyorum çünkü bu tür insanlar onu hak etmiyorlar." dedi.