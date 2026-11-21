Formula 1 Las Vegas GP

Verstappen: “Araçtaki sorunun kaynağını biliyoruz fakat müdahale edemiyoruz”

Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarının ardından konuşan Max Verstappen, Brezilya'da başlayan ve burada da nükseden sorunun kaynağını bildiklerini çözemediklerini söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Kas 2026 13:10

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Las Vegas Grand Prix'si sıralama turlarının ardından aracındaki sıkıntılar hakkında Hollanda basınına konulan Max Verstappen, durumu biraz daha netleştirdi. Verstappen, yaz arasının ardından gelişim kaydetse de RB22'de Brezilya'nın ardından Las Vegas'ta da devam eden bazı sorunlar olduğunu söyledi.

Sıralama turları sonrasında yöneltilen sorular üzerine sorunun araç dengesinden kaynaklanmadığını özellikle vurgulayan dört kez dünya şampiyonu pilot, kaynağını tespit ettikleri bu probleme şu an için çözüm üretemediklerini dile getirdi: "Sorun denge değil. Araçta ters giden bir şeyler var ama düzeltemiyoruz. Sorunun kaynağını biliyoruz fakat müdahale edemiyoruz.”

“Bu artık aynı sorunu yaşadığımız ikinci hafta sonu oldu ve daha fazla bir şey söyleyemiyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Problemin Brezilya hafta sonunda bir anda ortaya çıktığını ve arka aksla ilgili daha önce dile getirdiği aşınma sıkıntısından tamamen farklı olduğunu belirten Verstappen, sözlerine şöyle devam etti: "Brezilya'daki o sorun hiç yoktan ortaya çıktı ve hâlâ devam ediyor”

“Araç bu durumdayken iyi bir sonuç çıkarmak gerçekten kolay değil. Yaşadığım sorunlara rağmen elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Interlagos'ta tüm hafta sonu bu sıkıntıyla boğuşmasına rağmen 21. sıradan ikinciliğe tırmanmayı başaran Hollandalı pilot, Las Vegas'taki yarışta da benzer bir telafi şansı olup olmadığı sorusuna temkinli yaklaştı: "Dediğim gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ama mevcut araçla durum pek parlak değil."

Bakü'de getirilen güncellemelerin ardından virajlarda yeniden agresif olabildiğini söyleyen Verstappen, Las Vegas'ta lastik yönetimi yüzünden pistin bazı bölümlerinde işlerin daha da zorlaştığını belirtti.

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