Verstappen: "Sorun yaşamayı beklemiyorum"
Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarında yaşadığı sorunların devam etmesini beklemiyor
Max Verstappen, cumartesi günkü sıralama turlarında güç ünitesi problemi yaşamış ve bundan ötürü de 10. olmuştu.
Pazar günkü yarış öncesinde Red Bull, güç ünitesini değiştirirken, Verstappen yarışa kısa bir süre kala verdiği demeçte, sorunun tekrarlanmasını beklemediğini dile getirdi.
Verstappen, "Güç ünitesini değiştirmeye karar verdik, bu yüzden bugün herhangi bir sorun yaşamayı beklemiyorum."
"Sıralama turlarında sorun yaşadığım için şanssızdım ama bugün neler yapabileceğimizi göreceğiz."
"Çok sayıda taraftarımın burada bana destek verdiğini görmek harika. Dünyanın her yerinden aldığım destek inanılmaz."
"Onları iyi bir yarışla memnun etmeye çalışacağız. Hava durumu bize fırsat getirebilir fakat herkes eşit şartlarda yarışacak." dedi.
Sergio Perez de 11. sıradan başlayacağı yarışla alakalı şöyle dedi: "Bugün kayıpları en aza indirmeye çalışacağım. Umarım güçlü bir yarış çıkarır ve iyi bir sonuç alırız."
"Macaristan pisti geçiş için en zor pistlerden biri ancak stratejik konular da dahil olmak üzere her anlamda elimizden gelen her şeyi yapacağız."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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