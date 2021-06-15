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Verstappen "sonsuza kadar" Red Bull'da kalmak istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, kariyerinin sonuna kadar Red Bull'da kalmaya sıcak bakıyor.

Verstappen "sonsuza kadar" Red Bull'da kalmak istiyor

Max Verstappen uzun süredir Red Bull ailesinin bir parçası ve takımla kontratı 2023'ün sonuna kadar devam ediyor. Fakat uzun süredir, Hollandalı pilotun Red Bull'dan ayrılacağı ve Mercedes takımına katılacağı yönünde söylentiler ve iddialar bulunuyor.

İddialara göre Verstappen'in kontratında, başka takıma geçişini mümkün kılacak bir performans maddesi yer alıyor ve eğer Red Bull, galibiyet mücadelesinin dışına çıkarsa bu madde aktif olacak.

Fakat Red Bull, bu şampiyonluk için yarışabilecekleri bir araç üretmiş durumda ve bu da Verstappen'in başka bir takıma bakmasını engelliyor.

Sky İtalya'ya konuşan Verstappen, sonsuza kadar takımda kalmayı planlayıp planlamadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Planım bu. Takımın bir parçası olmaktan gerçekten keyif alıyorum. Takımdaki herkes çok iyi, hepsiyle çok iyi bir ilişkimiz var. Herkes çok motive ve başarı odaklı. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Umarım bunu uzun süre yapabiliriz."

Farklı serilerde yarışıp yarışmayacağı sorusuna Verstappen, "Mantıklı olması gerekiyor fakat şu anda buna gerçekten bakmıyorum. Odak noktam Formula 1. Tabii ki dayanıklılık yarışlarına katılmak istiyorum ama bu bir yan proje olur, yani ana hedefim değil. Şu anda bulunduğum yerden çok memnunum ve tabii ki Red Bull da öyle." dedi.

Hollandalı pilot, 2021'de Red Bull için neyin farklı olduğu sorusuna, "Geçen yılki hatalarımızdan dersler çıkardığımıza inanıyorum. Çok rekabetçi bir aracımız olduğunu düşünüyorduk fakat sezonun başında o kadar da rekabetçi değildi. Bir şeyler bizi sınırlıyordu, araçtaki şeyleri hemen değiştiremedik."

"Bence bu yıl, bunların çoğunu değiştirmeyi başardık. İleri doğru bir adım atabilirsiniz fakat hep daha da iyi olmak istiyorsunuz. Bu yüzden, asla yeterli olmuyor. Sadece, daha iyi bir hale gelmek için çabalamaya devam ediyoruz." cevabını verdi.

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