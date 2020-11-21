Verstappen, son yarışların "daha öngörülebilir" olmasını bekliyor

Red Bull F1 pilotu Max Verstappen, uzun süredir finiş gördüğü tüm yarışlarda podyuma çıkıyordu ancak Türkiye'de altıncı olunca bu istatistiği sona erdi.

Yarışın ardından oldukça üzgün ve hayal kırıklığı yaşamış gibi görünen Verstappen, sonuçtan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Verstappen, "Türkiye'de cuma günü pistteki şartlar çok zor olsa da, doğru dengeyi bulmayı başardık ve aracın iyi şekilde çalışmasından memnun kaldım. Bize hafta sonuna iyi şekilde başlıyormuşuz gibi geldi ve bu yüzden yarışta 6. sırada finiş görmek elbette tüm ekibi üzdü. Farklı bir sonuç bekliyorduk."

"Bazı sorunlar bizi olumsuz etkiledi ve görünüşe görünüşe bakılırsa arka lastikler rakip takımlardan daha hızlı aşınıyordu. Türkiye'den dönerken sadece ben değil, tüm takım üzgündü çünkü kazanmak istiyorduk."

"Ama biz her zaman sadece önümüze bakıyoruz çünkü son yarışta olanların hiçbirisini değiştiremeyiz."

"Pistin benzer bir durumda olmasını bekleyemeyiz, bu yüzden sezonun son yarışlarının daha öngörülebilir şartlarda gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi.

Bahreyn GP'nin sorulması üzerine Verstappen, "Akşam yarışlarını her zaman sevmişimdir, çünkü tamamen farklı hisler var. Bence yıl sonunda gerçekleşmeleri harika ve bu ilginç bir değişiklik olacak. İlk yarış çok iyi bildiğimiz bir pistte gerçekleşecek. Fakat lastikler çok fazla aşınıyor ve bununla bir şekilde başa çıkabilmek için iyi ayarlar bulmak önemli olacak." dedi.