Verstappen: "Son turumda en iyisini vermem gerekiyordu"

Pole pozisyonu ile beraber Verstappen, ikinci seansta orta hamur lastik ile en hızlı turunu atması nedeniyle yarınki yarışa ters strateji ile de başlama hakkına sahip oldu. Arkasında yer alan iki Mercedes de ters strateji ile start alacaklar.

Sıralamalar hakkında konuşan Hollandalı genç sürücü şunları söyledi: "Daha önceden de dediğim gibi, sıralamalara gelirken sezonda son kez (pulu yalayıp) göndermemiz gerektiğini biliyorduk ve bunu başardık, bu yüzden çok ama çok mutluyum."

"İlk birkaç tur oldukça karışıktı, özellikle bu pistte son sektörde hata yapabileceğiniz pek çok viraj bulunmakta. Ancak şanslıyız ki her şey son turda bir araya geldi."

Bu hafta sonunda pole pozisyonunu alması ile beraber Verstappen, Türkiye GP'sinde pole pozisyonunu alan Stroll ile beraber, Mercedes pilotları dışında yarışa pole pozisyonunda başlayan ikinci isim olmayı başardı. Verstappen'in sezondaki tek galibiyeti ise 70. Yıl Dönümü GP'de aldığı galibiyet.

Verstappen, yarınki yarışta hedefinin galibiyet olduğunu söyledi: "Herkes için çok uzun bir sezon oldu ve özellikle üst üste çok fazla yarışa çıktık."

"Bu sebeple takımdaki herkes için iyi bir kapanış sıralama seansı oldu ve bundan dolayı çok mutluyuz. Tüm sezon boyunca onların (Mercedes) hep arkasında olduk ama gelişerek arkalarında kalmak bazen can sıkıcı oluyor, bu yüzden bugünkü sonucumdan gayet memnunum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull'lar antrenmanlarda oldukça güçlü olduklarını göstermişlerdi. Verstappen ilk antrenmanlarda liderliği alırken, üçüncü antrenman seansında liderliği tekrardan ele geçirdi ve takım arkadaşı Alexander Albon da onun hemen arkasında yer aldı.

Seri halinde atılan turlar hakkında konuşan Hollandalı pilot şunları söyledi: "Diğer takımlarla karşılaştırıldığında çok da fazla yarış simülasyonu turu atmadık, bu yüzden neler olacağını bekleyip göreceğiz."

"Ancak her neyse, her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız, onları arkamızda tutmaya çalışacağız. Onlar (Mercedes) hâlâ çok hızlılar, ancak bu hafta sonu maksimum hızımız oldukça yüksek gibi duruyor, bu yüzden umarım yarın her şey çok güzel olacak."