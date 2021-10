Verstappen: "Son turuma kadar benim için en kolay hafta sonu değildi"

Red Bull pilotu Max Verstappen, tüm hafta sonu epey zorluk çekiyordu ve çoğunlukla takım arkadaşı Sergio Perez'in gerisindeydi.

Son bölümde atılan ilk turların ardından da Perez'in gerisinde kalan Verstappen, son denemesinde turu bir araya getirdi ve pole pozisyonunu kazandı.

Verstappen, hafta sonu boyunca zorlandığını kabul ederken, son turda her şeyi bir araya getirdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Hollandalı pilot, "Şu ana kadar kendi adıma en kolay hafta sonu olmadı. Denge anlamında epeyce zorlandım. Bu yüzden üçüncü bölümdeki o son turu bir araya getirmek benim için oldukça tatmin ediciydi."

"Bugün tüm takımın performansından gerçekten memnun kaldım ve nihayet son turda her şeyi bir araya getirebildiğimiz için mutluyum."

"Dengeyi geliştirdik ve düne kıyasla araçta çok daha rahat hissettim."

"Sıralama turlarında bu tempoyu yakalamak, yarış için gerçekten olumlu ama yarışta zorlanmayı beliyorum çünkü hava çok sıcak ve lastikler için çok zorlayıcı olacak. Bu da yarışı daha ilginç kılacak."

"Sadece kendimize odaklanmalı, iyi başlamayı ummalı ve ardından mümkün olduğunca hızlı olmalıyız." dedi.

Verstappen, son turunda neyin farklı olduğu sorusuna, "Aslına bakarsak tüm hafta sonu denge problemlerimiz vardı. Ne kadar rahat hızlanabildiğim konusunda tamamen mutlu değildim. Fakat son turda her şey yolundaydı ve işe yaradığı için mutluyum." cevabını verdi.

Verstappen, ilk viraj öncesinde, şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton'la karşı karşıya gelecek.

İngiliz pilot hakkında konuşan Verstappen, "Biz sadece kendimize odaklanmalıyız. İyi bir yarış çıkarmaya ve mümkün olduğunca hızlı olmaya odaklanmalıyız. Arkamda neler olacağı konusunda endişem yok. Sadece kendime odaklanıyorum." dedi.

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images