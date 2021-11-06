Verstappen: "Son turda önümde yaşananlar nedeniyle yavaşladım"

Yüksek rakımlı Meksika GP öncesinde Red Bull favori görülüyordu ve antrenmanlardaki performansların ardından bu beklenti daha da yükseldi.

Ancak sıralamalarda Mercedes, Red Bull'u yakaladı ve Red Bull üzerindeki baskı seanslar ilerledikçe arttı. Sıralamaların sonunda pole pozisyonunu kazanan isim Mercedes pilotu Valtteri Bottas olurken, Lewis Hamilton'ın 2. olmasıyla Mercedes 1-2 yapmayı başardı.

Red Bull pilotu Sergio Perez ve AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, son haklarda Verstappen'in önündeydi. İlk olarak Tsunoda'nın, ardından Perez'in pist dışına çıkmasının ardından Verstappen sarı bayraklar nedeniyle yavaşlamak zorunda kaldı ve pole pozisyonu için mücadele edemedi.

Verstappen, seansı pole pozisyonunu kazanan Bottas'ın 0.350 sn gerisinde 3. sırada tamamladı.

Verstappen, "Sıralamalardan önce iyi görünüyorduk ancak sıralamalar ilerledikçe denge biraz gitti ancak aslında, son turuma iyi bir şekilde başlamıştım. Ardından önümde neler oldu bilmiyorum. İki pilot pist dışına çıktı, bu yüzden sarı bayrak geleceğini düşündüm ve yavaşladım. Ardından o tur tabii ki mahvoldu. Öyle olsa da ve aracın dengesi harika olmasa da, yine de pole için mücadele edebilirdik. Üçüncülük tabii ki harika değil ancak yine de ikincilikten başlamaktan iyidir." dedi.

Verstappen'in arka kanadında çatlak vardı ve takım onu bir şekilde bantla tamir etmeye çalıştı. Verstappen, gerilemelerinde bunun bir etkisinin olduğunu düşünmüyor.

Verstappen, "Onları tamir etmek zorunda kaldık. Sıralamalara girdiğimizde, her şey normal gibiydi. Tabii ki ideal değildi ancak, sıralamalarda biraz zorlanmamızın nedeninin arka kanat olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Verstappen yarışa 3. sıradan başlayacak olsa da yarışta Mercedes ile mücadele edebileceklerini düşünüyor.

Verstappen, "Evet, kesinlikle buna inanıyorum. Sıralamalar istediğimiz gibi geçmedi ancak yarın bu lastikleri kullanmayacağız. Bu açıdan yarın mücadele oldukça açık." dedi.

Verstappen, Meksika GP'ye şampiyonada Hamilton'ın 12 puan farkla önünde lider olarak başlayacak.