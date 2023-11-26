Verstappen: "Son turda biraz duygusallaştım"

2023 sezonu boyunca Verstappen adeta rakipsizdi ve yapılan 22 yarışın 19'unu kazanarak muazzam bir rekora imza attı.

Red Bull pilotu, Abu Dabi GP'sini de kazandıktan sonra Red Bull'un rekor kıran sezonu hakkında şunları söyledi: "İnanılmaz bir sezondu, son turda biraz duygusallaştım çünkü bana çok şey katan bu aracın içinde son kez oturuyordum."

"Elbette son yarışı kazandığım için çok gururluyum, Red Bull'daki herkese teşekkür etmeliyim, inanılmaz bir yıldı."

"Böyle bir sezon daha geçirmek çok zor olacak, bunu biliyoruz. Her zaman daha iyisini yapmak istersiniz ama daha iyisini yapmak her zaman yarış kazanmak ve şampiyonluğu elde etmek demek değildir."

Verstappen, 2024 aracını da tıpkı RB19 gibi dominant bir hale getirmek için çalıştıklarını ve diğer takımlarla mücadeleye hazır olacaklarını dile getirdi.

"Çok rekabetçi bir 2024 aracı için çok çalışıyoruz. Elbette diğer tüm takımlar gelecek yıl bizi yenmeye çalışacak ama biz mücadeleye hazırız ve bu arada bu yılın da tadını çıkaracağız."