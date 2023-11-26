Verstappen: "Son turda biraz duygusallaştım"
Max Verstappen, RB19 aracının içinde son kez olduğu için Abu Dabi GP'sinin son turunda duygusallaştığını itiraf etti.
2023 sezonu boyunca Verstappen adeta rakipsizdi ve yapılan 22 yarışın 19'unu kazanarak muazzam bir rekora imza attı.
Red Bull pilotu, Abu Dabi GP'sini de kazandıktan sonra Red Bull'un rekor kıran sezonu hakkında şunları söyledi: "İnanılmaz bir sezondu, son turda biraz duygusallaştım çünkü bana çok şey katan bu aracın içinde son kez oturuyordum."
"Elbette son yarışı kazandığım için çok gururluyum, Red Bull'daki herkese teşekkür etmeliyim, inanılmaz bir yıldı."
"Böyle bir sezon daha geçirmek çok zor olacak, bunu biliyoruz. Her zaman daha iyisini yapmak istersiniz ama daha iyisini yapmak her zaman yarış kazanmak ve şampiyonluğu elde etmek demek değildir."
Verstappen, 2024 aracını da tıpkı RB19 gibi dominant bir hale getirmek için çalıştıklarını ve diğer takımlarla mücadeleye hazır olacaklarını dile getirdi.
"Çok rekabetçi bir 2024 aracı için çok çalışıyoruz. Elbette diğer tüm takımlar gelecek yıl bizi yenmeye çalışacak ama biz mücadeleye hazırız ve bu arada bu yılın da tadını çıkaracağız."
Verstappen: "Abu Dabi'deki bazı virajlara banket eklenmeli"
Verstappen: "Abu Dabi'deki bazı virajlara banket eklenmeli" Verstappen: "Abu Dabi'deki bazı virajlara banket eklenmeli"
Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip"
Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip" Verstappen şaşkın: "Pole pozisyonunda olmamız garip"
Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"
Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak" Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"
Son Haberler
Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı
Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı Williams, 2024 pilot kadrosunu yanlışlıkla doğruladı
Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"
Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm" Marquez: "Tüm hafta sonu boyunca şampiyonluk savaşı veriyor gibi sürdüm"
Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?
Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler? Hamilton - Red Bull iddialarının perde arkasında yaşananlar neler?
Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek
Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek Mercedes, W15’te her bileşeni değiştirecek
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar