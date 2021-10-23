Verstappen: "Son seanstaki ilk turum iyi değildi"

Verstappen, pole pozisyonunu aldığı turda, şampiyonadaki rakibi olan ve Amerika GP'si sıralamalarını ikinci sırada tamamlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı 0.2 saniyeyle geçmeyi başardı.

Temposunu bir anda artıran Verstappen, konu hakkında şunları söyledi: "Orada olmak çok güzeldi, ikinci seansta daha sert lastik hamuru ile geçmek heyecan vericiydi."

"Üçüncü seansta da ilk turum inanılmaz değildi ancak son turumda, özellikle son sektörde, yağmur atıştırmaya başladı."

"Bu nedenle tur zamanı bir araya gelecek miydi onu bilmiyorum ancak tabii ki de pole pozisyonunu alarak; takım olarak birinci ve üçüncü olarak çok güçlü bir performans ortaya koyduk."

Yarınki yarışta Verstappen, şampiyonadaki rakibi Hamilton ile yan yana start alacak. Daha önce Silverstone ve Monza'da kazaya karışan ikilinin yarınki startta neler yapacağı merak konusu.

Yarış hakkındaki hissiyatları hakkında konuşan Verstappen, "İnsanlar sanırım bu hissi seviyor. Şu andan itibaren tamamen iyi start almayı umuyor olacağız ve mümkün olan en iyi sonucu almak için takım olarak hareket edeceğiz." dedi.