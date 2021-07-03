Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Verstappen: "Son bölümdeki performansım çok kötüydü"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının son bölümünde ortaya koyduğu tempodan memnun olmadığını ancak kendisini mutlu etmeye çalıştığını belirtti.

Verstappen: "Son bölümdeki performansım çok kötüydü"

Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının son bölümündeki ilk turunda 1:03.720 yapsa da ikinci denemesinde derecesini geliştirmeyi başaramadı.

Bu, Hollandalı pilotun az daha pole pozisyonunu kaybetmesine neden oluyordu çünkü Lando Norris, son zaman turunda Verstappen'den sadece 0.048 saniye kaldı.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Verstappen, pole pozisyonunu aldığı için mutlu olsa da son bölümdeki temposundan hiç memnun olmadığını dile getirdi.

Hollandalı pilot, "Bence iyi bir gündü. Birinci ve ikinci bölüm benim için her zaman çok iyi ve çok rahattı. Sadece üçüncü bölüm çok iyi değildi fakat buna rağmen hâlâ pole pozisyonunda olmak elbette çok tatmin edici."

"Aracın sürüşü çok iyi ve bu, tabii ki yarın için de çok önemli bir şey. Çünkü yarın, daha yumuşak lastikler olacak ve bu lastiklere gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden içimde iyi bir his var."

"Her şeyden önce bugün Lando harika bir tur attı. Ben ise kötü bir üçüncü bölüm geçirdim. Farkın bu yüzden çok yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat sorun değil. Tabii ki kendi açımdan mutlu değilim ama kendimi mutlu etmeye çalışıyorum çünkü aksi taktirde çok huysuz görüneceğim! Sonuçta ilk sıradayız. Fakat mükemmel olmasını istiyorum ve bugün mükemmel değildi. Bilmiyorum... Muhtemelen babamın beni nasıl büyüttüğüyle ilgili. Ne yaparsanız yapın asla harika değildir."

"Ancak dediğim gibi bugün araçtan çok memnunduk. Tüm paket çok iyiydi. Motor ve araç son birkaç yarıştır birlikte mükemmel şekilde çalışıyor. Bu yüzden bunu sürdürmeliyiz. Yarın için iyi bir güvene sahibim. Bu yüzden umarım üçüncü başlayan Checo da dahil olmak üzere bir takım olarak iyi bir yarış çıkarabiliriz." dedi.

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: FIA Pool

paylaşım
yorumlar
Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı

Önceki haber

Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP: Norris zorladı, Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı!

4 s
2
Formula 1

Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı

42 dk
3
Formula 1

Hamilton, Verstappen'in yarın "gezinerek" kazanacağını düşünüyor

1 s
4
Formula 1

Alonso: “Sanırım yarın puan kazanamayacağız”

2 s
5
Formula 1

Russell: “3 yıl önce yarış kazandığımdan beri bu kadar heyecanlanmamıştım”

49 dk
Son Haberler
Verstappen: "Son bölümdeki performansım çok kötüydü"
F1

Verstappen: "Son bölümdeki performansım çok kötüydü"

14dk
Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı
F1

Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı

42dk
Russell: “3 yıl önce yarış kazandığımdan beri bu kadar heyecanlanmamıştım”
F1

Russell: “3 yıl önce yarış kazandığımdan beri bu kadar heyecanlanmamıştım”

49dk
Horner: ''Max bugün araçtan daha fazlasını alabileceğini hissetti''
F1

Horner: ''Max bugün araçtan daha fazlasını alabileceğini hissetti''

1 s
Hamilton, Verstappen'in yarın "gezinerek" kazanacağını düşünüyor
F1

Hamilton, Verstappen'in yarın "gezinerek" kazanacağını düşünüyor

1 s
Son Videolar
Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı Avusturya GP
Formula 1

Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı

Avusturya GP: Norris zorladı, Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı! Avusturya GP
Formula 1

Avusturya GP: Norris zorladı, Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı!

Canlı anlatım: Avusturya GP sıralama turları Avusturya GP
Formula 1

Canlı anlatım: Avusturya GP sıralama turları

Çok Okunanlar Bugün

Avusturya GP: Norris zorladı, Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı!
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP: Norris zorladı, Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı!

Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı

Hamilton, Verstappen'in yarın "gezinerek" kazanacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Verstappen'in yarın "gezinerek" kazanacağını düşünüyor

Alonso: “Sanırım yarın puan kazanamayacağız”
Formula 1 Formula 1

Alonso: “Sanırım yarın puan kazanamayacağız”

Russell: “3 yıl önce yarış kazandığımdan beri bu kadar heyecanlanmamıştım”
Formula 1 Formula 1

Russell: “3 yıl önce yarış kazandığımdan beri bu kadar heyecanlanmamıştım”

Bottas, sıralama turlarından sonra hakemlerle görüşmeye çağırıldı!
Formula 1 Formula 1

Bottas, sıralama turlarından sonra hakemlerle görüşmeye çağırıldı!

Verstappen: "Son bölümdeki performansım çok kötüydü"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Son bölümdeki performansım çok kötüydü"

Leclerc: "Pozisyonlarımız temsili değil"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Pozisyonlarımız temsili değil"

Son Haberler

Verstappen: "Son bölümdeki performansım çok kötüydü"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Son bölümdeki performansım çok kötüydü"

Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı
Formula 1 Formula 1

Resmi: Vettel, 3 sıra grid cezası aldı, Bottas'a ceza çıkmadı

Russell: “3 yıl önce yarış kazandığımdan beri bu kadar heyecanlanmamıştım”
Formula 1 Formula 1

Russell: “3 yıl önce yarış kazandığımdan beri bu kadar heyecanlanmamıştım”

Horner: ''Max bugün araçtan daha fazlasını alabileceğini hissetti''
Formula 1 Formula 1

Horner: ''Max bugün araçtan daha fazlasını alabileceğini hissetti''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.