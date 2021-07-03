Verstappen: "Son bölümdeki performansım çok kötüydü"

Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının son bölümündeki ilk turunda 1:03.720 yapsa da ikinci denemesinde derecesini geliştirmeyi başaramadı.

Bu, Hollandalı pilotun az daha pole pozisyonunu kaybetmesine neden oluyordu çünkü Lando Norris, son zaman turunda Verstappen'den sadece 0.048 saniye kaldı.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Verstappen, pole pozisyonunu aldığı için mutlu olsa da son bölümdeki temposundan hiç memnun olmadığını dile getirdi.

Hollandalı pilot, "Bence iyi bir gündü. Birinci ve ikinci bölüm benim için her zaman çok iyi ve çok rahattı. Sadece üçüncü bölüm çok iyi değildi fakat buna rağmen hâlâ pole pozisyonunda olmak elbette çok tatmin edici."

"Aracın sürüşü çok iyi ve bu, tabii ki yarın için de çok önemli bir şey. Çünkü yarın, daha yumuşak lastikler olacak ve bu lastiklere gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden içimde iyi bir his var."

"Her şeyden önce bugün Lando harika bir tur attı. Ben ise kötü bir üçüncü bölüm geçirdim. Farkın bu yüzden çok yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat sorun değil. Tabii ki kendi açımdan mutlu değilim ama kendimi mutlu etmeye çalışıyorum çünkü aksi taktirde çok huysuz görüneceğim! Sonuçta ilk sıradayız. Fakat mükemmel olmasını istiyorum ve bugün mükemmel değildi. Bilmiyorum... Muhtemelen babamın beni nasıl büyüttüğüyle ilgili. Ne yaparsanız yapın asla harika değildir."

"Ancak dediğim gibi bugün araçtan çok memnunduk. Tüm paket çok iyiydi. Motor ve araç son birkaç yarıştır birlikte mükemmel şekilde çalışıyor. Bu yüzden bunu sürdürmeliyiz. Yarın için iyi bir güvene sahibim. Bu yüzden umarım üçüncü başlayan Checo da dahil olmak üzere bir takım olarak iyi bir yarış çıkarabiliriz." dedi.

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: FIA Pool