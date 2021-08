Verstappen: "Son bölümde normalde yağmur lastikleriyle gitmek gerekiyordu"

Sıralama turlarında, son bölüm öncesinde yağmur şiddetini artırdı ve bundan ötürü son bölümün ilk dakikaları yoğun yağmur altında gerçekleşti.

Lando Norris, mavi logolu yağmur lastiklerine rağmen Eau Rouge'da kaza yaptı ve ardından seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Seans yeniden başladıktan sonra hemen hemen herkes yeşil logolu geçiş lastiklerini tercih etti.

Verstappen, zorlu şartlarda en hızlı turu atarak pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Hollandalı pilot seansın ardından şöyle dedi: "Sıralama turlarındaki şartlar zordu. Lastikleri çalışma aralığına getirmek ve kendinize yeterli görüş alanı sağlamak kolay değildi. Genel anlamda pistte kalmak ve doğru zamanda iyi bir tur atmak özellikle önemliydi."

"Birinci ve ikinci seanslarda yavaş yavaş geliştik ve üçüncü seansta kaza nedeniyle uzun bir ara vardı. Bu noktadan sonra pistte çok fazla su vardı, şartlar kolay değildi ve açıkçası yağmur lastiklerini kullanmak istedim. Fakat onlar da çok yavaştı. Sonuç olarak bu kadar su için tasarlanmayan geçiş lastikleriyle devam ettik. Genel anlamda kolay değildi."

"Belçika'da kuru zeminde sürüş yapmak çok güzel. Belçika'da yağmurlu bir sıralama turlarının korkutucu olduğunu söyleyemem ancak ilginç ve biraz ekstremdi. Özellikle son bölümde her zaman sınırlarda kalmak gerekiyordu."

"Sıralama turları öncesinde yağmur vardı ve açıkçası antrenmanda [bu şartlarda] o kadar da çok tur atmadık. Koşulların nasıl olacağını kestirmek zordu. Yağmur bir çok yağıyor, bir duruyordu. Doğru zamanda doğru turu atmak için biraz da şans gerekiyordu. Genel anlamda seans başlamadan önce durum değerlendirmek çok zordu."

"Cuma günü harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum çünkü antrenmanların ilk dakikalarından itibaren araç mükemmeldi ve ciddi bir sorun yoktu. Her zaman bir şeyleri geliştirebilirsiniz. Fakat başlangıçtan itibaren her şey çok güzeldi. Bugün ıslak pistte ise kolay değildi. Araç sürekli kayıyordu ama pole pozisyonunu almayı başardım. Umarım yarın ilk turu sorunsuz şekilde dönebiliriz. Sonrasında neler olacağını göreceğiz. Hava değişken olduğu zaman her şey olabilir."

Pole Position winner Max Verstappen, Red Bull Racing, is interviewed Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images