Verstappen: "Son bölüm sıralama turları gibiydi"

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Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen sıralama turlarında dördüncü olsa da, pazar günü galibiyet savaşında yer aldı.

Tüm hafta sonu lastik sorunlarıyla uğraşan Verstappen, son bölümde sert lastiklerle çok iyi bir tempo yakaladı ve Charles Leclerc'i geçerek zafere ulaştı.

Son bölümde yaşananları yorumlaması istenen Verstappen, şöyle dedi: "Adeta sıralama turları gibiydi, zordu. Orta lastikte kendimi o kadar mutlu hissetmemiştim. Fakat her halükarda öndeki araca yakın sürdüğünüzde lastikler bitiyor. Yani orada çok fazla yarış yoktu."

"Araçta öylece oturmak ve diğer lastiklere geçebilmek için doğru noktanın gelmesini beklemek biraz sinir bozucuydu. Sert lastiğe geçtiğimizde çok daha iyi bir his vardı."

"Güvenlik aracı sonrası yarış yeniden başladığında Leclerc'e yakın kalmaya çalıştım ve farkın sabit kalması için çabaladım. Sadece tur zamanlarına ayak uydurmaya çalıştım, arayı biraz kapattım, sonra arayı biraz açtı, ardından biraz daha yaklaştım."

"Sonra sanal güvenlik aracı girdi. Böyle anlarda her zaman biraz soru işareti oluyor, lastiklerde ne olacağını merak ediyorsunuz çünkü çok soğuyorlar ama yeniden başlangıçta, oldukça iyi birkaç tur atmak gibi görünüyoruz."

"Araçtaki hissiyat çok iyiydi ve lastikler tempoyu yükseltmeme rağmen oldukça iyi durumdaydı. Öne geçmek için birkaç iyi bir fırsatım oldu ama Charles son virajda gerçekten akıllıca davrandı. Bu yüzden geçiş yapmak benim için kolay değildi."

"Sonrasında tekrar denemek için kendimi ayarlamam gerekti ve hamleyi yapıp, öne geçtim. Fakat öne geçtiğimde, dört tur boyunca önde almak için çabalamam gerekti çünkü Charles sürekli DRS mesafemdeydi. Yani evet, çok zordu."

Verstappen ayrıca pit stoplardan sonra lastikleri korumaya odaklandığını da ekledi.

"Orta kısımda lastikleri koruyarak Charles'la kalmaya çalışıyordum çünkü bu konu ilk bölümde benim için biraz problem olmuştu. Böylelikle son 10 veya 15 turda neler olacağını görecektik."

"Fakat sanal güvenlik aracı çıktı ve lastikler biraz soğudu. Tam olarak zorlamaya başladığımızda ise iyi bir tempomuz vardı."

"Bu yüzden Charles'a biraz daha yaklaşabildik. Yani genel olarak sert lastikteki aşınma seviyesinden çok daha memnunum.

Red Bull, genel anlamda Bahreyn'den daha iyi bir görüntü çizdi.

Takımın ileriye doğru gidip gitmediği sorusuna Verstappen, "Bu konuda bir şey söylemek zor. Bence her zaman bir şeyler öğreniyoruz. Ayrıca her pistin araçtan istediği şeyler farklı, bu yüzden bakılacak çok şey var."

"Cumartesi günü araçta çok mutlu değildim ve aynı zamanda ilk bölüm de olmasını istediğim seviyede değildi. Bunu söylerken takip eden araç olmanın lastikleri biraz daha erken aşındırdığını ve orada olmanın harika olmadığını da akılda tutmak gerekiyor."

"Sonuçta temiz havada olduğumu hissettiğim anda aracın dengesi aslında biraz değişti. Bir bakacağız ama yine de daha iyisini yapmamız gereken bazı şeyler var. Bu, normal çünkü yeni bir araca sahibiz." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, George Russell, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images