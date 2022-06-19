Verstappen: "Son birkaç tur oldukça eğlenceliydi"

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Max Verstappen, Kanada'da kusursuza yakın bir hafta sonu geçirdi. Tüm antrenman turlarında epey güçlü görünen ve ıslak zeminde sezonun ikinci pole pozisyonunu almayı başaran son şampiyon, özellikle Yuki Tsunoda'nın sebep olduğu güvenlik aracı nedeniyle son turlarda Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın baskısı altında olsa da yerini korudu ve son 6 yarıştaki 5 galibiyetine ulaştı.

Podyum röportajları esnasında güvenlik aracının yarışını ne kadar etkilediği sorulan Verstappen, "Güvenlik aracı bize hiç yardımcı olmadı. Genel olarak bakarsak, Ferrari yarış boyunca epey hızlıydı, dolayısıyla yarışın sonlarında taze lastiklere sahip olsam bile farkı yönetmekte zorlandım. Yine de oldukça heyecanlı bir son bölüm oldu, hem ben, hem de Carlos elimizdeki her şeyi kullandık.

"Bu pistte öndeki aracı yakından takip etmek pek kolay değil, yine de [Sainz'ın] sürekli gaza bastığını ve zorladığını gördüm, elbette DRS varken bu biraz daha kolaydı. Yani evet, son turlar oldukça eğlenceliydi."

"Neyse ki bu yıl düzlüklerde oldukça hızlıyız, bunun epey yardımı dokunuyor." dedi.

Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez'in arıza nedeniyle yarış dışı kalmasının ardından gerçekleşen Sanal Güvenlik Aracı periyodunda ilk pitini yaptı, ancak 11 tur sonra -bu kez Mick Schumacher nedeniyle- çıkan bir diğer Sanal Güvenlik Aracı lastik avantajını kaybetmesine sebep oldu ve Verstappen 40. tur civarı ikinci kez pite girerek liderliği Sainz'a bırakmak zorunda kaldı.

Güvenlik aracı periyodunda Sainz'ın pite girmesiyle birlikte yeniden liderliğe yükselen ve yerini koruyan Verstappen, stratejileriyle ilgili bir soruyu, "[Ferrari'nin] çok güçlü olduğunu düşünüyorum, dolayısıyla onlara yetişmek zor olurdu. Sonrasında güvenlik aracı çıktı ve Sainz pite girdi, böylece daha taze lastiklere oldu. O sırada, 'savunmak yerine saldırmayı tercih ederdim' dedim ancak neyse ki bir sorun olmadı." şeklinde yanıtladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Fernando Alonso, Alpine A522, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images