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Formula 1 / Miami GP Haberler

Verstappen: "Son 15 turda artık turları saymaya başladım"

Red Bull pilotu Max Verstappen, fiziksel anlamda zorlayıcı bir yarış olan Miami'den galibiyetle ayrıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Son 15 turda artık turları saymaya başladım"
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Max Verstappen, Miami'de gerçekleştirilen yarışta Ferrari pilotlarını geride bıraktı ve ilk sıraya yükselmeyi başardı.

Red Bull sürücüsü yarışı kontrol altında götürüyordu ancak Lando Norris ve Pierre Gasly'nin arasındaki temasın ardından piste güvenlik aracı girdi.

Sonuç olarak Verstappen'in elindeki 7.5 saniyelik fark kapandı ve son bölümde Charles Leclerc ile arasında keyifli bir mücadele yaşandı.

Bu savaşın galibi Verstappen oldu ve arka arkaya ikinci zaferini alırken, hafta sonunu 26 puanla kapattı.

Verstappen "Yarış inanılmazdı. Fiziksel olarak gerçekten zor bir yarıştı ama son ana kadar her şeyi heyecanlı şekilde tutmayı başardığımızı düşünüyorum."

"Bugün, son bölümdeki güvenlik aracı bize yardımcı olmadı, aksi takdirde yarışı kontrollü şekilde bitirebilirdik."

"Yine de sorun değil, son bölümdeki mücadele herkes için heyecan vericiydi."

"Çok güzeldi ama aynı zamanda çok zorluydu. Son 15 tura girdikten sonra artık turları saymaya başladığımı söylemeliyim. Fiziksel olarak gerçekten çok ağırdı ama dediğim gibi çok güzeldi."

"Bugün özellikle orta hamurda çok iyiydik. Bu lastiklerde Ferrari'den daha iyi bir tempomuz vardı ve o lastikte iyi bir fark yaratmayı başardık."

"Sert lastikte mücadele çok yakındı. Tutarlı olmak kolay değildi. Ayrıca çok fazla zorlayıp hata  yapmak da istemiyorsunuz. Özellikle güvenlik aracından sonraki ilk turlar biraz zordu ancak lastikleri ısıttıktan sonra her şey yolunda gitti."

"Burada yarış kazandığım için çok mutluyum. Bizim için inanılmaz bir pazardı." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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