Verstappen, "şok edici" taraftar tacizini kınadı

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Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarış öncesi, bazı taraftarlar sosyal medya üzerinden Grand Prix'ye katılan diğer izleyiciler tarafından cinsel taciz, ırkçılık ve homofobiye maruz kaldıklarını bildiren paylaşımlar yaptılar.

Bunun üzerine Formula 1, bu mesele üzerinde bir aksiyon alınacağını ve etkinliğin organizatörleri ile görüşme yapılacağını bildirerek, bu tür davranışların "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, tacizi "iğrenç" bulduğunu açıkladı.

Verstappen de pazar günkü yarış sonrası basın toplantısında bu davranışları kınadığını belirtti.

Verstappen, "Elbette bu iyi değil."

"Bu tür şeyler olmamalı. Birkaç şok edici haber okudum, bu kabul edilebilir değil."

"Bunu söylememe bile gerek yok, bu tür şeylerin olmaması gerektiği genel bir anlayış olmalı."

"Normal bir insan bunu düşünmeli ve buna göre davranmalı." dedi.

Verstappen, tacize uğrayan taraftarlara yardımcı olmak için güvenliğin ve gözetmenlerin artırılması gerektiğini söyledi. Hollandalı ayrıca, taraftarlara ne kadar alkol satışı yapıldığına da sınır getirilmesi gerektiğini söyledi ancak bunun "bir bahane olmadığını" da ekledi.

Verstappen, "Bazen alkol içtiğinizde aptalca şeyler yaparsınız ve bunun bir bahane olduğunu söylemiyorum ama bu şeyler kontrol edilebilir."

"Belki yatağa gidip bir sonraki sabah ayık uyanmak için belirli seviyede alkol alınabilir. Eğer aşırıya kaçarsanız aptalca şeyler yapabilirsiniz." dedi.

Mercedes pilotu Hamilton taciz haberlerini "biraz şok edici" bulduğunu söyledi ve F1'in bu tür davranışlarla mücadele etmek için "daha fazlasını yapmaya devam etmesi" gerektiğini belirtti.

Hamilton, "Bu, bunun hâlâ her yerde bir problem olduğunu gösteriyor, bunun sebebi de eğitim ve cehalete bağlı."

"Bu yüzden hepimiz, bu olumlu kelimeyi izleyen tüm insanlara yaymak için platformlarımızla birlikte çalışmalıyız. İnsanlar buraya gelmeli ve kendilerini güvende hissetmeli, kendilerini dahil hissetmeli ve takip etmek istediği kişiyi takip edebilmeliler."

"Cinsiyetin, cinsel yönelimin veya ten rengin her ne ise önemli olmamalı. Buradaki herkes sadece harika vakit geçirmeli." dedi.