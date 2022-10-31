Verstappen: "Sky'ı boykot ediyorum çünkü sürekli saygsızılık yapıyorlar"

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Red Bull ve Verstappen, Meksika Grand Prix'si hafta sonu boyunca Sky Sports'un İngiltere, Almanya ve İtalya'daki tüm kanallarına röportaj vermeyi reddetti.

Verstappen ve Red Bull'un bu tepkisi, Sky Sports F1 muhabiri Ted Kravitz'in Amerika GP hakkında konuşurken, Lewis Hamilton'ın lehine, Verstappen'in ise aleyhinde sert sözler söylemesinin ardından geldi.

Amerika GP'yi özetleyen Kravitz, "Hamilton tüm yıl boyunca yarış kazanamadı ve sonunda ilk yarışını kazanabileceği bir piste geldi. Burada bir önceki yılki yarışı kazanan isimle mücadele etti ve yarışı onun önünde bitirmeyi başardı. (Eğer böyle olsaydı) ne senaryo olurdu ama! Fakat hayır, Amerika'da senaryo bu şekilde gelişmedi. Aslında, 2021'de -Hamilton- soyulduktan sonra onu yenen adam (Verstappen) daha hızlı bir araca sahip olduğu için onu geçmeyi başardı. Hamilton'ı tasarım ve mühendislik sayesinde, aslında sadece oradaki adam (Adrian Newey) sayesinde geçmeyi başardı." demişti.

Kravitz, açıklamalarında birden fazla kez "soyulmak" tabirini kullanmıştı.

Verstappen yarıştan sonra Sky'a konuşmama kararını şöyle açıkladı: "Bunun bu hafta sonuyla hiçbir ilgisi yok."

"Bu yıl sürekli, neredeyse her gün saygısızlık gibi bir şey yaptılar, özellikle de içlerinden biri bunu yapıyor ve artık yeter, bunu kabul etmiyorum!"

"Geçmişte yaşayamazsınız. Hayatınıza devam etmelisiniz. Sosyal medya çok tehlikeli bir yer ve televizyonda sürekli böyle davranırsanız, durumu iyileştirmeye çalışmak yerine daha da kötüleştirirsiniz."

"Bana saygısızlık etmeye devam ederseniz, bir noktada artık buna tahammülüm kalmıyor. Bu yüzden onlara konuşmayı bırakmaya karar verdim."

Sky, Pazar günü Verstappen'in 14. zaferinin ardından kendisiyle yapılan bir röportajı yayınladı ancak bu, F1 tarafından tüm yayıncılara sağlanan bir röportajdı.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Red Bull F1 patronu Christian Horner da takımının "Sky'da yapılan bir dizi aşağılayıcı yorumdan dolayı hayal kırıklığına uğradığını" ve bu hafta sonu "röportajlara ara verme" kararı aldıklarını açıkladı.

"Yorumlarda denge olması gerekiyor. Yorumların bazıları mükemmel ancak bazı kısımlarda çok fazla sansasyon yaratılıyor. Biz de bir takım olarak birlikte hareket ederiz."

"Yapılan bazı tarafsız olmayan yorumlardan veya zaman zaman yapılan suçlamalardan duyduğumuz hoşnutsuzluğu göstermek amacıyla bunu yaptık."

"Şampiyonlukların çalındığı suçlamasının tarafsız bir yorum olduğunu düşünmüyoruz. Yani bunun hiçbir şekilde adil ya da dengeli olduğunu düşünmüyoruz."

"Max bu konuda çok üzgündü ve takım olarak onu sonuna kadar destekliyoruz. Biz de aynı şekilde üzüldük. Takım olarak bu hafta sonu bir karar aldık, ben de bir hafta sonu ara verme kararı aldım."

Red Bull'un yayıncılardan diğer takımlarla aynı muameleyi gördüğünü düşünüp düşünmediği sorulduğunda Horner, "Red Bull'un bazen kolay hedef olduğunu düşünüyorum." yanıtını verdi.