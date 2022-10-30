Verstappen, Meksika GP'de Sky'ı boykot mu ediyor?
Max Verstappen, Sky Sports muhabiri Ted Kravitz'in Lewis Hamilton'ın 2021 Dünya Şampiyonluğunun elinden alındığıyla ilgili yorumlarının ardından, Meksika GP hafta sonunda bu kanala konuşmayı reddettiği iddia edildi.
RacingNews365.com'un edindiği bilgiye göre Verstappen, Meksika GP hafta sonu boyunca Sky Sports veya bağlı kanallarından herhangi biri için kamera karşısına çıkmayı reddediyor.
Verstappen'in İngiltere merkezli Sky Sports'u ve onun Almanya ile İtalya'daki ayaklarını boykot etmesi, kanalın muhabiri Ted Kravitz'in geçen haftaki yarışın ardından yaptığı yorumlar sonrası geldi.
Sky Sports'un pit muhabiri Ted Kravitz yarıştan sonra padokta dolaşırken yarışı özetlemiş ve Verstappen'in performansı hakkında oldukça aşağılayıcı konuşmuştu.
Amerika GP'yi özetleyen Kravitz, "Hamilton tüm yıl boyunca yarış kazanamadı ve sonunda tüm yıl boyunca ilk yarışını kazanabileceği bir piste geldi. Burada bir önceki yılki yarışı kazanan isimle mücadele etti ve yarışı onun önünde bitirmeyi başardı. (Eğer böyle olsaydı) ne senaryo olurdu ama!"
"Fakat hayır, Amerika'da senaryo bu şekilde gelişmedi. Aslında, 2021'de -Hamilton- soyulduktan sonra onu yenen adam (Verstappen) daha hızlı bir araca sahip olduğu için onu geçmeyi başardı."
"Hamilton'ı tasarım ve mühendislik sayesinde, aslında sadece oradaki adam (Adrian Newey) sayesinde geçmeyi başardı." demişti.
Bu Kravitz'in Verstappen hakkında olumsuz yorumlarda bulunduğu tek yarış değil.
Kravitz, Leclerc'in ceza alarak ikincilikten üçüncülüğe düştüğü ve Max Verstappen'in şampiyon olduğu Japonya Grand Prix'sinden sonra da, Hollandalı pilotun 'normal şekilde' şampiyonluk kazanamadığına atıfta bulunmuştu.
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