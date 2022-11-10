Verstappen: "Sky F1'i boykot etmeyi bırakıyorum"
Max Verstappen, Sky'ın Formula 1 yayınlarına yönelik boykotunun artık sona erdiğini söyledi.
Hollandalı pilot ve tüm Red Bull ekibi, Meksika Grand Prix hafta sonu boyunca 'saygısız' olduğunu iddia ettiği haberlerin sonucu olarak Sky medyasının hiçbir röportajında yer almadı.
Bu boykot, Sky'ın F1 kanalının yanı sıra şirketin İngiltere, Almanya ve İtalya'daki bölgesel kanallarını da içeriyordu.
Red Bull'un eylemlerinin, Sky muhabiri Ted Kravitz tarafından ABD Grand Prix'sinden sonra Lewis Hamilton'ın 2021 şampiyonluk tacının 'çalındığını' öne sürdüğü yorumların tetiklediğine inanılıyordu.
Verstappen bu konuda, "Bu yıl, bu durum sürekli yaşandı. Bu birine her gün saygısızlık etmek gibi bir şey. Bunu daha fazla kabul etmeyeceğim."
"Geçmişte yaşayamazsınız, devam etmelisiniz. Sosyal medya çok zehirli bir yer ve televizyonda sürekli bu şekilde davranırsanız, durumu iyileştirmeye çalışmak yerine daha da kötüleştirirsiniz."
"Bana saygısızlık etmeye devam ediyorlar ve bir noktadan sonra buna müsamaha gösteremem. Bu yüzden onlara cevap vermeyi bırakmaya karar verdim." dedi.
Ted Kravitz, Sky TV
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Red Bull, boykotun uzun vadeli bir şey olmaktan ziyade tek seferlik bir duruş sergilemek olduğunu açıkça ortaya koyduğundan, takım ve Sky arasında işler artık normale döndü.
Verstappen, perşembe günü Brezilya'daki basın toplantısında Sky F1 yorumcusu David Croft'un sorusuna yanıt verdi.
Daha sonra Sky ile olan durum hakkında konuşan Verstappen, "Evet, sadece bu duruma dikkat çekmek istedik. O yüzden önümüze bakmaya devam ediyoruz." dedi.
Red Bull takım patronu Christian Horner, Meksika GP'sinden sonra, Verstappen'in 2021'deki ilk Dünya Şampiyonluğunun 'lekeli' olduğu yönündeki bir yorumdan takımının rahatsız olduğunu söylemişti.
Horner, "Bence bir şampiyonluğun 'çalınmakla' suçlanması, hiç tarafsız bir yorum değil; burada adalet göremiyoruz."
"Max buna çok üzüldü ve ekip olarak onu tamamen destekliyoruz, biz de buna çok üzüldük. O yüzden takım olarak böyle bir karar aldık." dedi.
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