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Formula 1 Kanada GP

Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"

Kanada Grand Prix’si hafta sonunda pole pozisyonunu kazanan George Russell ile birebir aynı dereceyi yapan Max Verstappen, bu dereceyi İngiliz pilottan daha sonra kaydettiği için ikinci olarak sıralandı.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Francois Tremblay / Motorsport Images

Kanada Grand Prix’si hafta sonuna girilirken rakiplerinin Red Bull’u yakalaması nedeniyle sıralama turlarının sonucu büyük merak konusuydu. Mercedeslerin güçlü göründüğü sıralama turlarında benzerine az rastlanır bir şekilde Verstappen pole pozisyonunu alan Russell ile birebir aynı dereceyi kaydetti. Ancak Hollandalı pilot bu dereceyi sonradan yaptığı için ikinci sıraya yerleşti.

Sonuçtan memnun olan Max Verstappen, Kanada Grand Prix'si hafta sonunda sıralama turlarında 2.sırayı almasıyla ilgili şunları söyledi: “Şu anda durum bu. Genel olarak iyi bir sıralama seansı geçirdik diye düşünüyorum. Tüm hafta sonu bizim için biraz zor geçti, ancak ikinci sırada olmayı kabul ederim. Sıralamalara başlamadan bunu kesinlikle kabul ederdim. Yani sonunda bu kadar yakın olması, yarının gerçekten heyecan verici olmasını sağlıyor.”

“Monako'da kendimi iyi hissettim ama bizim pistimiz değildi, bizim için olmadı. Bu hafta sonu yine bugüne iyi bir hazırlık yapamadık.”

“Ancak yarın oldukça ilginç bir yarış olacak. Lastiklerin durumun, nasıl dayanacaklarını da merak ediyorum.”

“Hava durumu da değişken. Yağmur devreye girip çıkmaya devam ediyor. Umarım çok heyecan verici bir yarış olur.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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