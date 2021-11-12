Verstappen: "Sıralamalardaki sonuç benim için şaşırtıcı olmadı"

Hollandalı pilot sıralamalarda ikinci sırayı almış olsa da, şampiyonadaki rakibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın 0.4 saniye gerisinde kaldı.

Bu fark hakkında konuşan Verstappen, "Bu durum benim için şaşırtıcı olmadı çünkü yeni bir motora geçtiler ve hafta sonunda biraz daha fazla güce sahip olmaları gayet normal."

"Daha önce de dediğim gibi, ikinci olmaktan gayet memnunum. Bu pozisyon, yarışa başlamak için gayet ideal bir pozisyon. Tabii ki de her zaman daha yakında olmak istersiniz ancak bazen gerçekçi olmanız gerekiyor, daha iyisini yapabilmem mümkün değildi." dedi.

Yarın F1, bu sene üçüncü defa düzenlenecek olan sprint yarışı formatını gerçekleştirecek ve ilk üç sırada yer alan isimler puan alacak. Yarın yapabilecekleri telafi hakkında konuşan Verstappen, "Sprint yarışlarında çok fazla puan kazanmak mümkün değil."

"Bu nedenle sadece iyi bir ilk tur geçirmek istiyorum, ondan sonrasında neler olacak göreceğiz. Tabii ki de bizim için daha önemli olan yarış, pazar günü yapılacak olan yarış." dedi.

Red Bull, Amerika ve Meksika'daki galibiyetlerinin ardından şampiyonanın kalan bölümüne özgüvenli girmiş olsa da Brezilya hafta sonunun iki seansında da en hızlı ikinci araç gibi gözüktüler.

Araçtaki özgüveni hakkında soruları yanıtlayan Verstappen, "Yarın, bugünkü hava koşullarından daha farklı koşullara sahip olacağız, daha sıcak bir hava olacak. Bu nedenle aracın hızı da değişecektir. Neler olacak göreceğiz." dedi.