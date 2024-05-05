Verstappen, sıralamalardaki her turda lastik istikrarsızlığı yaşamış

Son dünya şampiyonu üst üste yedinci F1 grand prix pole pozisyonunu elde etti ve Cuma günkü sprint yarışı pole pozisyonunu, sprint yarışı galibiyetine dönüştürerek Miami'deki hakimiyetini sürdürdü.



Ancak sprint yarışı sıralama turlarına benzer bir şekilde, sürücülerin çoğu tutarsız bir form sergiledi ve ilk 10 sıralamasının çoğu Q3'teki son turlarında önemli kazanımlar elde edemedi.



Verstappen'in Q3'ün başında elde ettiği 1:27.241'lik derecesi pole pozisyonu için yeterli olurken, 0.141 sn yaklaşan Charles Leclerc dahil kimse Verstappen'i geçemedi.



Verstappen'e göre, sıcak koşullar ve kaygan pist yüzeyi sürücülerin "tahmin yürütmesine" neden olurken, sürücülerin çoğu yumuşak lastiklerle ideal turu atmakta zorlandı.



Verstappen, "Her şeyin yolunda gittiği bir turu bir araya getirmek son derece zor oldu. Bazı nedenlerden dolayı, lastiklerin tüm tur boyunca çalışmasını sağlamak son derece zor."



"Bazen burada ve orada anlar yaşıyorsunuz ve bu çok tutarlı değil. Bu da mükemmel turu atmaya çalışmayı çok zorlaştırıyor."



"Attığımız her tur biraz da ne olacağını tahmin etmek anlamına geliyor, bu yüzden sürüşü pek de keyifli hale getirmiyor."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images





"Bence durumu iyi idare ettik, elimizden gelenin en iyisini yaptık ve araç düne kıyasla kesinlikle biraz daha iyi hissettirdi."



"Bence hava oldukça sıcak ama burası çok kaygan, lastikler o kadar iyi çalışmıyor gibi görünüyor ve bunları birleştirdiğinizde gerçekten zor oluyor." dedi.



Şaşkınlığına rağmen Verstappen, sprint yarışı ile sıralamalar arasında yeni kapalı park kurallarını kullanarak RB20'sini daha iyi hissetmesini sağlayan ayar değişikliklerinden memnun kaldı.



Verstappen, "Kesinlikle daha bağlı hissettirdi. Biraz daha öngörülebilir, bu da umarım yarışta bana yardımcı olur." dedi.



Sprint yarışına ön sırada Leclerc ve üçüncü sırada takım arkadaşı Sergio Perez ile başlayan Verstappen, ana yarışta arkasındaki Leclerc ve Sainz'a karşı savunma yapmak zorunda kalacak.

Ancak Hollandalı pilot başlangıçtaki çifte Ferrari tehdidinden endişe duymuyor ve Miami'de mükemmel bir hafta sonu geçireceğinden emin.



Verstappen, "Kontrol edebileceğimiz tek şey kendi içimizde ve buna odaklanacağız."



"Yarıştaki dengemden memnun olduğum sürece iyi olacağımızı düşünüyorum. Sadece bugün [sprint] yarışında sahip olduğumuzdan biraz daha iyi olması gerekiyor. Eğer daha mutlu bir zaman diliminde böyle bir şey başarabilirsek, hızlı olabileceğimizden eminim." dedi.