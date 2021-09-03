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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Verstappen: "Sıralama turlarında önde kalmalıyız"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, geçiş yapmak zor olacağı için sıralama turlarında ön bölümde yer almanın önemli olacağını söyledi.

Verstappen: "Sıralama turlarında önde kalmalıyız"

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu ilk kez kendi ülkesi olan Hollanda'da yarışacak ve yarış öncesi açıklamalarda bulundu.

Verstappen, "Bugün pist yürüyüşü yaptım ama kendim için değildi! Mühendislerim bir pist yürüyüşü yapmak istediler ve sonra onlara 'tamam ben de sizinle geliyorum' dedim. Benim için faydalı değildi çünkü tabii ki pisti zaten biliyorum ama sorun yok!"

"Bu pistin bize ne şekilde uyduğunu göreceğiz. Bazı pistler bize diğerlerinden biraz daha iyi uyuyor ancak bu pistle ilgili bilgimiz yok. Bu yüzden ne kadar iyi gittiğimizi görmemiz gerekecek. Bekleyelim ve görelim. Umarım iyi olur fakat bir şey söylemek zor."

"Bence burada geçiş yapmak çok zor olacak pozitif kalmak gerek ve cuma günü birinin arkasına geçtiğimizde ne yönde gittiğini göreceğiz. Fakat genel olarak zor olacağını düşünüyorum. Umarım cumartesi günü önde olabilirim, o zaman o kadar da sorun olmayacak."

"Bu pisti biliyor olmanın bizim için avantaj olduğunu sanmıyorum. Bence herkes geçmişte burada yarıştı. Ben de yarıştım, tabii ki bu araçlar daha önce burada kullandığımız şeylerden farklı. Bence herkes sıfırdan başlayacak." dedi.

Son virajda DRS olmalı mıydı şeklindeki soruya Verstappen, "Bilmiyorum, göreceğiz. Belki DRS açmanın mümkün olduğu ortaya çıkarsa değişir ama FIA'nın neden DRS'yi virajdan sonraya koyduğunu anlayabiliyorum. Sadece başlangıçta her şeyi güvende tutmak istediler." dedi.

Son günlerde Mercedes'in Intercooler'ıyla ilgili bazı spekülasyonlar vardı. Verstappen'e bu konu soruldu ve Hollandalı pilot, "Bunu takıma sormak gerek, ben dahil olmuyorum. Bekleyelim ve bundan ne çıkacağını görelim." dedi.

Bu hafta sonu Zandvoort'ta Hamilton'a karşı tepkiler olması hatta İngiliz pilotun yuhalanması bekleniyor.

Bu konuda Verstappen, "Bence bu, şampiyonadaki iki kişiden birini desteklediğin zaman normal bir tepkidir. Tabii ki tasdik etmiyorum, tıpkı futbolda da tasdik etmediğim gibi. Fakat böyle şeyler oluyor ve bunu umursamamalısın çünkü durum griddeki herkes için aynı. Sonunda bunu umursamamalısın çünkü pist üstünde performans göstermen gerektiğini biliyorsun ve diğer şeyler sana engel olmamalı. Lewis de öyle dedi; bu onu rahatsız etmiyor. Sonuçta en önemli şey bu, değil mi? dedi.

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