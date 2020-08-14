Verstappen: "Sıralama turlarında Mercedes'i mağlup etmemiz mümkün değil"

Red Bull pilotu, antrenman turlarında özellikle yarış simülasyonunda çok iyi bir tempoya sahipti ve hatta Mercedes'le benzer turlar attı.

Ancak tek turda yine Mercedes'in 0.8 ila 1 saniyelik bir üstünlüğü vardı.

Kış testlerinden bu yana aracın daha dengeli hale gelip gelmediği sorusuna Verstappen, "Bunu yargılamamız zor çünkü bugün kış testlerinden çok daha sıcak bir hava vardı. O zaman toplanan bilgiler güncelliğini yitirmiş durumda. Ama bugün araç çok daha iyi çalışıyordu. Tek turda hız olarak kesinlikle Mercedes'ten daha yavaşız ama genel olarak başarılı bir gün geçirdik. Aracın uzun sürüşlerdeki davranışlarını beğendim, ki bu çok önemliydi."

"Bu hafta sonu elimizde en sert lastikler var. Onlarla iyi şekilde çalışabilirsiniz. Oysa daha yumuşak lastikler olsun isterdim. Fakat durum böyle."

"Yarın sıralama turlarında Mercedes'i mağlup etmenin mümkün olacağını düşünmüyorum çünkü tek turda çok hızlı bir araca sahipler. Ama yarışta bizi neyin beklediğini kim bilir? Antrenmanlarda kendimi gerçekten rahat hissettim. Ama cumartesi farklı bir gün ve bizi neyin beklediğini göreceğiz." cevabını verdi.

Sıralama turlarındaki ikinci bölümde sert mi yoksa orta lastiği mi kullanacağı sorusuna Verstappen, "Lastikler o kadar sert ki, Silverstone'daki sıralama turlarında gibi agresif bir yaklaşım tercih edileceğinden şüpheliyim." yanıtını verdi.