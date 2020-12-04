Verstappen: "Sıralama turlarında kaos olacak"

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Sakhir GP'de normal Bahreyn'e kıyasla farklı bir düzen kullanılacak ve bu pistin toplam uzunluğu sadece 3.5 kilometre.

Pistin çoğu yeri tam gaz geçilebiliyor ve bu da ilginç bir yarış olabileceği anlamına geliyor.

Ancak bir tur 55-56 saniye sürdüğü için sürücülerin temiz bir tur atması özellikle sıralama turlarının ilk bölümünde çok zor olacak.

Hollandalı pilot, sıralama turlarında kaos olup olmayacağı sorusuna, "Ben öyle olacağını düşünüyorum. Böyle kısa bir pistte bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Bekleyip görmemiz gerekiyor ama bence çok yoğun olacak."

"Bu pist düzenini kullanarak farklı bir şey denemek istediler. Silverstone'da olduğu gibi aynı pistte ikinci kez yarışmak sıkıcı olurdu. Yani bunu anlıyorum, ama bence pist biraz kısa. Yani insanlar sürekli trafikten şikayet edecekler. Umarım olumlu olur da hepimiz şaşırırız. Yarışı seyretmek de keyif verici olur."

"Kendi performansımıza da bakıyorum ve bu pist bizim için daha zor olacak. Bu, talihsiz bir durum. Daha fazla güce ihtiyacınız var." yanıtını verdi.

Peter Bonnington, Yarış mühendisi, Mercedes AMG, George Russell, Mercedes-AMG F1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton yokluğu

Lewis Hamilton'ın yokluğunun kendisine galibiyet için daha fazla fırsat verip vermediği sorusuna Verstappen, "Evet, ama insanlar Mercedes'in hâlen çok baskın olduğunu ve bu pisttin bize uymadığını unutuyorlar. Bu yüzden yokluğunun bizim için pek bir şeyi değiştireceğini düşünmüyorum. Bottas da zaten kötü bir sürücü değil. Hatta Hamilton olmadığı için daha az baskı hissedecek. Yani Botta bu hafta sonu daha da iyi sürebilir."

"Geçen hafta daha fazla viraj olan pistte bile benim önümdeydi. Yani durum benim için değişmeyecek. George belki hızlanmak için birkaç seansa ihtiyaç duyabilir ama ondan sonra o da hızlanacak. Yani bizim için olumlu olan hiçbir şey görmüyorum."

Russell'ın Mercedes'le ilk yarışı

Sonrasında genç sürücüye Russell'ın Mercedes'le ilk yarışı soruldu ve Verstappen şöyle dedi: "Benzer bir hissi ben de yaşamıştım ve var olabilecek en iyi his bu. Sanırım George da bunu biliyor. Bu hafta sonu kendini göstermek isteyecek. Belki şu anda bunu kabul etmiyor ama Bottas ile karşılaştırıldığında ne kadar iyi olduğunu göstermesi için harika bir fırsatı var. Hatta Hamilton'la bile kıyaslanabilir."

"Bu pistte çok fazla viraj yok ve bu yüzden hata yapamaz. En iyi aracın içerisinde. Araçta kendisini rahat hissetmese bile önde olmasını sağlayacak farka sahip olacak. İyi olacağını düşünüyorum."

"Kazanmasının mümkün olduğunu düşünüyorum. Takım arkadaşının 0.3 veya 0.4 saniye ardında olsa bile ikinci olacak. Bence George için işler o kadar da kötü gitmeyecek."