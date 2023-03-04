Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"

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Red Bull pilotu Max Verstappen, Bahreyn'deki sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Hollandalı pilot, tüm hafta sonu zorlandığı için, pole pozisyonunu alıp almayacağı büyük bir muammaydı.

Günün ardından konuşan Verstappen, "Sanırım dün, hafta sonuna biraz zor bir başlangıç yaptık."

"Bugün de yine kolay değildi. Bir türlü ritim yakalayamadım."

"Neyse ki sıralama turlarında en iyi parçaları bir araya getirmeyi başardık."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton

"Tabii ki pole pozisyonunda olmak ve geçen yıldan sonra Checo ile birlikte bu kadar güçlü bir araca sahip olmaktan harika."

"Çok mutluyum ve yarını sabırsızlıkla bekliyorum.

Geçen yıla kıyasla nasıl hissettiği sorusuna Verstappen, "Sanırım geçen yıla kıyasla herkes araçla ne yaptığını biraz daha iyi biliyor."

"Bu yüzden doğal olarak -sezona- daha iyi ve daha rekabetçi başlıyorsunuz."

"Bence yeni kural değişiklikleri aracı biraz yavaşlattı ama yine de daha hızlı gidiyoruz."

"Yani bunu görmek elbette harika. Bence yıl boyunca herkesin performansı daha da artacak."

"Formula 1'in en güzel yanı da bu." cevabını verdi.

Mücadelenin bu kadar yakın geçmesini bekleyip beklemediği sorusuna ise, "Aslında antrenmanlarda yaşadığım zorluklardan sonra pole pozisyonunda olmak beni olumlu yönde şaşırttı."

"Yani bu olumlu bir şey çünkü normalde yarışta daha iyi bir araca sahip oluruz." cevabını verdi.