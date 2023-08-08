Verstappen, sıralama turlarında geride kalmalarını çok umursamıyor

Red Bull, 2023 sezonunda yapılan tüm yarışları kazanmayı başardı fakat sıralama turlarında zaman zaman rakiplerinin ardında kaldı.

RB19, bazen tek turda en iyisi olmasa da, pazar günleri tartışmasız şekilde rakiplerinin önünde yer alıyor.

Görünüşe bakılırsa bu durum Red Bull'un tercih ettiği ayarlar ve yaklaşımdan kaynaklanıyor. Avusturyalı takım, araç ayarlarını temponun pazar günü daha iyi olmasını sağlayacak şekilde yapıyor.

Verstappen de pazar günlerinin daha önemli olmasından ötürü bu durumu pek umursamıyor.

Verstappen, aracın tek turda gelişmesini isteyip istemediği sorulduğunda şunları söyledi: "Bazı değişiklikler yapabileceğimizi düşünüyorum ama bunu yaparsak aracın yarış temposu olumsuz etkilenecek."

"Puanlar da sıralama turlarının sonunda değil, yarış sonunda veriliyor ve benim için önemli olan nokta bu."

"Pole pozisyonunu kazanmak güzel ama bana hiçbir şey kazandırmıyor."

"Yine de bir orta yol bulmaya çalışacağız."

Verstappen'in başarısının sırlarından biri, yarış boyunca lastiklerini koruması ve yarış sonunda iyi bir tempo yakalaması.

Verstappen, "Yarışa dolu depoyla başlıyoruz, bu nedenle başlangıçta tempo ve diğer her şeyi kontrol etmek zorunda olmak oldukça doğal."

"Son bölümde her zaman daha fazla zorlayabildiğimizi görebilirsiniz fakat bazı pistlerde lastik aşınması nedeniyle bunu yapmak daha zor oluyor."

"Araç hafiflediğinde aslında fena değil ama yarışın başında dolu depoyla baş etmeniz gerekiyor." dedi.