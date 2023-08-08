Verstappen, sıralama turlarında geride kalmalarını çok umursamıyor
Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarında geride kalmalarını pek umursamadığını söylüyor.
Red Bull, 2023 sezonunda yapılan tüm yarışları kazanmayı başardı fakat sıralama turlarında zaman zaman rakiplerinin ardında kaldı.
RB19, bazen tek turda en iyisi olmasa da, pazar günleri tartışmasız şekilde rakiplerinin önünde yer alıyor.
Görünüşe bakılırsa bu durum Red Bull'un tercih ettiği ayarlar ve yaklaşımdan kaynaklanıyor. Avusturyalı takım, araç ayarlarını temponun pazar günü daha iyi olmasını sağlayacak şekilde yapıyor.
Verstappen de pazar günlerinin daha önemli olmasından ötürü bu durumu pek umursamıyor.
Verstappen, aracın tek turda gelişmesini isteyip istemediği sorulduğunda şunları söyledi: "Bazı değişiklikler yapabileceğimizi düşünüyorum ama bunu yaparsak aracın yarış temposu olumsuz etkilenecek."
"Puanlar da sıralama turlarının sonunda değil, yarış sonunda veriliyor ve benim için önemli olan nokta bu."
"Pole pozisyonunu kazanmak güzel ama bana hiçbir şey kazandırmıyor."
"Yine de bir orta yol bulmaya çalışacağız."
Verstappen'in başarısının sırlarından biri, yarış boyunca lastiklerini koruması ve yarış sonunda iyi bir tempo yakalaması.
Verstappen, "Yarışa dolu depoyla başlıyoruz, bu nedenle başlangıçta tempo ve diğer her şeyi kontrol etmek zorunda olmak oldukça doğal."
"Son bölümde her zaman daha fazla zorlayabildiğimizi görebilirsiniz fakat bazı pistlerde lastik aşınması nedeniyle bunu yapmak daha zor oluyor."
"Araç hafiflediğinde aslında fena değil ama yarışın başında dolu depoyla baş etmeniz gerekiyor." dedi.
Son Haberler
Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor
Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor Alpine, yeni takım patronu konusunda acele etmiyor
Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak
Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak Max Verstappen kendi yarış takımını kuracak
Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor"
Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor" Resta: "Yeni kurallar 'sportif anlamda' iyi işliyor"
Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı
Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı Resmi: Robin Frijns, Envision ile anlaştı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar