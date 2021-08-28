Verstappen: ''Sıralama turları zorlu geçti''

Hafta sonuna Cuma günü ikinci antrenmanlarda yaptığı kazayla başlayan Verstappen, güçlü bir Cumartesi günü geçirdi ve hem üçüncü antrenmanı hem de sıralama turları seansını birinci sırada tamamladı.

Verstappen, oldukça karışık ve liderliğin sürekli el değiştirdiği Belçika'daki sıralama seansını son saniyelerde George Russell'ın 0.3 saniye önüne çıkarak birinci sırada tamamladı.

Hollandalı pilot, bu sezonki altıncı pole pozisyonunu aldıktan sonra yağmur altında kalan Spa'daki sıralama turlarının oldukça zorlu geçtiğini ve aracını pistte tutmanın zor olduğunu söyledi.

''Sıralama turları gerçekten zorlu geçti. Aracı pistte tutmak ve lastikleri doğru zamanda değiştirmek zordu.''

''Aynı zamanda ikinci bölümle üçüncü bölüm arasındaki ara da çok uzundu ve sonrasında pist koşullarını öğrenmek de kolay olmadı.''

''Ancak en sonunda birinci olduk ve önemli olan da bu. Bu pist, sürüş yapması harika bir pist ancak ıslak koşullarda çok zorlayıcı.''

Belçika'da yağmur, sıralamalar başlamadan önceden beri devam ediyordu ve yağmurun şiddeti zaman zaman değişti.

Bu da sürücülerin zaman zaman geçiş lastiği ve yağmur lastiği arasında değişiklik yapmasına neden oldu.

Williams sürücüleri dışında griddeki kimse ilk bölüme geçiş lastiğiyle başlamadı ve 2021 Belçika Grand Prix hafta sonunda pole pozisyonunun sahibi Verstappen, yağmur lastikleriyle çok yavaş kaldıklarını ancak böyle bir sıralama seansı geçirmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Verstappen şu ifadeleri kullandı: ''Birinci bölümde gördüğünüz gibi, ben de dahil olmak üzere yağmur lastiği kullananlar oldukça yavaş kaldı.''

''Hızımızdan gerçekten birkaç saniye aldı ve bu yüzden de doğal olarak geçiş lastiklerini kullanmaya başladık.''

''Ancak tabii ki bu lastikle su birikintilerinde baş etmek çok zor ve işimiz zorlaştı. Genel olarak yaz arasından sonra bunun gibi bir sıralama seansı geçirmek ve bir pole pozisyonu daha almaktan mutluyum.''