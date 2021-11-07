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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Verstappen: "Sıralama turları öncesinde arka kanatta çatlaklar oluştu"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, Red Bull'un Meksika Grand Prix'si sıralama turları öncesinde arka kanatta oluşan çatlakları "yamamak" zorunda kaldığını söyledi ancak bunun Mercedes'in gerisinde kalmalarına neden olduğunu yalanladı.

Verstappen: "Sıralama turları öncesinde arka kanatta çatlaklar oluştu"

Red Bull, Autodromo Hermanos Rodriguez'de gerçekleştirilen sıralama turları öncesinde cuma gününü Mercedes'in önünde lider tamamlamıştı ve uzun sürüşlerde de iyi görünüyordu. Aynı şekilde Verstappen, üçüncü antrenmanda Sergio Perez'den 0.6 saniye daha iyi bir tur atıp liderdi ve hafta sonu için favori konumundaydı.

Fakat sıralama turlarına girerken, Red Bull'da yoğun çalışmalar vardı ve mekanikerlerin, Verstappen'in aracının arka kanadında çalışmalar yaptığı görülüyordu. Sonuç olarak Mercedes, hem bu bölümü hem de üçüncü bölümü lider tamamlayarak pole pozisyonunu aldı.

Sonrasındaki televizyon görüntülerinde, Verstappen'in arka kanadının sağ ve sol kısımlarında, özellikle Honda yazısının "a" harfine denk gelen bölümde bantlar olduğu görüldü.

Red Bull, sıralama turlarında bunun tedbir amaçlı olduğunu ve kanatlarda bir çatlak olmadığını söylemişti. Ancak basın toplantısında Motorsport.com'un sorusunu yanıtlayan Verstappen bunun aksini söyledi.

Şampiyona lideri, "Üçüncü antrenman seansından sonra çatlaklar oluştu. Bu yüzden arka kanat üzerinde çalışmamız gerekiyordu ve temelde sıralama turlarına başlarken tamamen yeni gibiydiler" dedi.

"Yani [geride kalmamızın] bunun bununla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Fakat tabii ki tekrar inceleyeceğiz." dedi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, daha sonra yaptığı açıklamada, ortada ciddi bir şey olmadığını ve risk almak istemedikleri için böyle bir şey yaptıklarını dile getirdi.

Ayrıca Verstappen, sıralama turlarının ikinci bölümünde, ikinci virajdaki kerblere fazla çıkmasının ardından bargeboard kısmında hasar olmasından endişe duymuştu.

Red Bull'un kırık bir şey bulup bulmadığı sorusuna Verstappen, "Hayır. Aracı kontrol ettiler ve her şey yolundaydı." cevabını verdi.

Verstappen, Mercedes'in sıralama turlarındaki hızına şaşırmadığını, ancak sıralama turlarının üçüncü bölümündeki yol tutuş eksikliğinin acı verici olduğunu ve bu sebeple iki Mercedes'e karşı dezavantajlı olduğunu belirtti.

Son denemesinde Yuki Tsunoda ve Perez'in hemen önünde hata yapmasıyla birlikte durum daha da kötü bir hal aldı.

Verstappen, "Bence gerçekten yavaştık ve üçüncü bölümde yol tutuşumuz gerçekten çok kötüydü."

"Sanırım son turumda lastikleri biraz daha iyi bir aralığa sokarak durumu biraz kurtardık."

“Fakat yine de istediğimiz şeye ve aracın tüm antrenman seanslarındaki davranışlarına dönemedik. Yani bu biraz gizemli bir konu."

"Fakat yarın farklı lastiklerle yarışacağız, bu yüzden dengenin tekrar iyi olmasını bekliyorum." dedi.

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