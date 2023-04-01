Verstappen: "Sıralama turları büyük oranda lastikleri çalıştırmakla ilgiliydi"

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Max Verstappen, sıralama turlarında harika bir performans sergiledi ve kusursuz son turuyla pole pozisyonunu kazandı.

Hollandalı pilot, seansın ardından şöyle dedi: "Genel olarak oldukça iyi bir sıralama turları oldu."

"Son turum oldukça iyiydi. O ana kadar yol tutuş yakalamak ve bunu tek bir turda yapmak çok zordu. Fakat son turda her şey istediğim gibi gitti. Yani evet, bundan dolayı çok mutluyum."

"Aslında sıralama turlarının geneli iyiydi. Fakat dediğim gibi 1. virajda lastiklerin çalışmasını sağlamak ve virajda rahat hissetmek çok zordu. Sanırım tüm hafta boyunca yaşanan hikaye biraz da buydu."

"Geçen yıldan bu yana buradaki bu yeni asfalt nedeniyle durum çok zor görünüyor."

Çok fazla tur atamadıkları göz önüne alındığında yarışa giderken nasıl hissettiği sorusuna Verstappen, "3. antrenmanda bir yarış simülasyonu yapmıştım. Böylece lastikler hakkında biraz bilgi sahibi oldum."

"Önümüzde lastiklerle ilgili basit bir yarış olduğunu düşünmüyorum. Fakat bu yıl şimdiye kadar gösterdiğimiz üzere, yarışta iyi bir aracımız olmalı."

"Temiz bir starta ihtiyacımız var. Ondan sonra umarım iyi bir iş çıkarabiliriz. Daha önce burada podyuma çıkmıştım ama bu sefer farklı basamakta olmak istiyorum."

Polesitter Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes pilotlarının ikinci ve üçüncü olmasına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Ben biraz şaşırdım, belki onlar da biraz şaşırmışlardır! Fakat sanırım bu iyi bir şey."

"Az önce dediğim gibi her şey lastikleri doğru aralığa getirmekle ilgili. Sanırım bu konuda da iyi bir iş çıkardılar." cevabını verdi.

Verstappen, Sergio Perez'in yarışta ne kadar yükselebileceğini yorumlamaktan kaçındı.

"Bunu ben bilemem. Bence bu pistte geçiş yapmak zor ama bu ekstra DRS bölgesi kesinlikle yardımcı olacaktır."

"Yine de bir şey söylemek gerçekten zor. Yani yarıştaki diğer araçların hızına, lastik aşınmasına ya da sizin aşınmanızın daha iyi olup olmadığına bağlı."

"Pek çok faktör devreye giriyor."