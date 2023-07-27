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Verstappen: "Sıralama temposunu arttırmak yarış temposunu olumsuz etkiler"

Max Verstappen, Red Bull'un sıralama performansını geliştirebileceğini fakat bunun yarış temposunu olumsuz tkilemesinden endişe ettiklerini belirtti.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, son yedi yarışın hepsini kazandı ve şampiyonada 110 puan farkla ilk sırada yer alıyor.

Hollandalı pilot bu hafta yapılacak olan Belçika Grand Prix'si öncesi verdiği demeçte, araçtan övgüyle bahsetti.

Verstappen, "Hızlı bir aracımız olduğunu düşünüyorum. Bu yıl bizden çok daha fazla güncelleme getiren pek çok takım var ama aracın performansından hâlâ çok memnunuz."

"Cumartesi günü belki harika değil ama pazar günü kaydettiğimiz ilerlemeyi gördük. Güncellemelerin işe yaradığını gösteren iyi bir yarıştı." dedi.

Üst üste 12 yarışlık galibiyet serisiyle ilgili Verstappen, "Takım için daha fazla anlam ifade ediyor. Şahsen kendim her yarışı tek tek ele alıyorum. Kazanmaya çalışıyorum ve takım olarak bu anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz."

"Bunun inanılmaz bir başarı olduğunu söylemem gerekiyor. Çok baskın bir aracımız var fakat hata yaparak bir yarışı kaybetmek çok kolay. Bunu yaptığınız takdirde bu seri kolayca bitebilir."

Daniel Ricciardo, AlphaTauri, Max Verstappen, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo, AlphaTauri, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Mercedes baskın olduğu yıllarda bile bunu yapmayı başaramadı. Bence onlar şu an sahip olduğumuzdan veya McLaren'ın sahip olduğundan daha baskındı. Sonuçta o dönem (1988) çok daha fazla dayanıklılık sorunu vardı."

"Yani bu takımın bir parçası olmak ve böyle bir başarı yakalamaktan gurur duyuyorum." dedi.

Verstappen aracın sürüşünün de geçen yıldan daha iyi olduğunu söyledi.

"Sürüşü gayet iyi, geçen seneden daha güzel. Muhtemelen ayar yapması daha kolay. Denge anlamında da gayet iyi. Elbette bazı yarışlarda durum daha iyi oluyor. Geçen hafta sıralama turlarında mutlu değildim fakat pazar günü gayet iyi geçti."

"Yani bu aynı zamanda lastikleri uygun aralığa getirmekle de ilgili. Her şeyi en iyi noktaya getirmek adına dikkat etmeniz gereken pek çok şey var."

Verstappen, "tek başına olduğu yarışları" daha çok sevdiğini söylerken, daha iyi mücadeleler görmek isteyip istemediği sorusuna, "Spor için evet fakat kendi açımdan farkı açmaya çalışıyorum. Amaç hep budur."

"Yarışmak benim için problem değil, hayatımda çok fazla yarıştım. Bunu her yarışta yapmak zorunda değiliz." dedi.

Verstappen yağmur ihtimali yüksek olan Spa'da güçlü olacakları görüşünde.

"Islak ya da kuru zemin fark etmeksizin hızlıyız. Muhtemelen yağmurlu bir hafta sonu bizi bekliyor fakat sabırsızlıkla bekliyorum."

"Burası harika bir pist ve burada tekrar kazanmaya çalışmak harika olurdu."

Verstappen, sıralama temposundan endişe edip etmediği sorusuna, "Bunu geliştirebiliriz fakat bunu yaparsak o zaman yarış tempomuz etkilenecek. Sonunda puanları da yarışta alıyorsunuz."

"Benm için en önemli şey de puan almak. Pole pozisyonu güzel bir şey ama her şey demek değil." dedi.

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