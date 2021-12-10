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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Verstappen: "Sıralama temposu istediğimiz seviyede değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Abu Dhabi'de tek turda lastikleri çalıştırmakta ve araçtan en iyisini çıkarmakta zorlandıklarını söyledi.

Verstappen: "Sıralama temposu istediğimiz seviyede değil"

Max Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında ilk sırada yer almıştı ancak akşam, daha soğuk şartlarda geride kaldı.

Hollandalı pilotun en hızlı turu 0.6 saniye daha yavaştı ve bu da endişe verici görünüyor. Bununla birlikte yarış temposunda hem Sergio Perez hem de Verstappen oldukça iyi bir seviyedeydi.

Seansın ardından açıklamalarda bulunan Verstappen, RB16B'nin tek tur temposu iyi görünmese de, uzun sürüşlerde iyi olduklarını doğruladı.

Hollandalı pilot, seans sonrası yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Hâlâ öğreniyoruz ve bazı şeyleri daha iyi anlamaya çalışıyoruz."

"Yaptığımız kısa sürüşler plana göre gitmedi hâlâ biraz hız eksikliğimiz vardı. Ancak uzun sürüşler çok daha rekabetçiydi ve bu tabii ki çok önemli."

Bu yıl pistin çeşitli yerlerinde yenileme çalışmaları yapıldı ve Hollandalı pilot, bu değişikliklerin pisti daha eğlenceli hale getirdiğini söyledi.

"Bence bu, sürüşü biraz daha eğlenceli hale getiriyor. Yani genel olarak virajlar daha hızlı ve daha eğlenceli."

"Özellikle son sektörde her zaman ters kamber vardı. Hâlâ var ama en azından şimdi biraz daha yumuşak."

"Bu değişikliklerin olumlu olduklarını düşünüyorum.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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