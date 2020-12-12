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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Verstappen sıralama sırasında elinin nasıl sıkıştığını anlattı

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Verstappen sıralama sırasında elinin nasıl sıkıştığını anlattı
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Max Verstappen, Abu Dhabi GP’sinde 1. sıralama seansı sırasında elinin direksiyonla dizi arasında sıkışmasının ilk turlarından birini batırmasına nasıl yol açtığını anlattı.

Verstappen Cumartesi günü Yas Marina pistinde sezonun son yarışında Mercedes pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton’u geçerek, 2020 sezonunun ilk ve kariyerinin 3. pole pozisyonunu aldı.

Fakat 1. sıralama seansında 6. virajı genişten alınca ve eli kokpitte sıkıştığı için tek eliyle aracı kurtarmaya çalışınca herkesi kısa süreliğine korkuttu.

Verstappen hemen Red Bull takımına olayın sebebini açıkladı ve kendi sözleriyle bu ‘zorlu’ başlangıçtan sonra 2. sıralama seansına kalmayı başardı.

Verstappen: “Şanssız bir durumdu. Sıkıştım, galiba direksiyonla dizim arasında. Daha önce hiç başıma gelmemişti.”

“Resmen duvara doğru sürüyordum. Sadece şanssız bir olaydı.”

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Verstappen 2. sıralama seansı sırasında orta hamurlarla çıkışından memnun kalmadı ama sonunda pole pozisyonunu alınca seansın sonucundan hoşnut olduğunu ifade etti.

Bu, sezon boyunca Mercedes’in pole’ü alamadığı sadece 2. sefer oldu. Öncesindeyse Türkiye GP’sinde Lance Stroll Pole’ü almıştı. Bu, aynı zamanda geçtiğimiz senenin Brezilya GP’sinden beri Verstappen’in de ilk pole’ü.

Verstappen, “Tüm sene boyunca farkı biraz kapatıyorduk ve birkaç sefer şansı kaçırdım.” dedi.

“Fakat Mercedes’in tüm sene boyunca sahip olduğu baskınlıktan sonra en azından bir kez de olsa burada oturabilmek bizim ve tüm takım için çok güzel.”

“Çok kısa bir sürede birçok yarışla çok uzun bir sezon oldu. Bence herkes bir ara istiyor ama burada pole pozisyonunu alabilmek yarın bu şekilde tamamlayabilmemiz için takımdaki herkese iyi bir motivasyon olacaktır.”

Red Bull’un Abu Dhabi’deki hızına ne kadar güvendiği sorulduğunda ise Verstappen, 2. antrenman seansındaki uzun kırmızı bayrak periyodu sonrasındaki belirsizliğe işaret ederek pek emin olmadığını belirtti.

Verstappen: “Neler yapabileceğimize bakacağım ama birçok kişinin kırmızı bayrak sebebiyle düzgün bir uzun çıkış yakalayamadığını düşünüyorum.”

“Dolayısıyla yarın ilginç olacak. En iyimi vereceğim. Bu hafta sonu maksimum hızımız çok kötü görünmüyor. Bu da her zaman iyi bir şey.”

“Elbette Valtteri ve Lewis çok yakın olacak ve umarım iyi bir mücadele olur.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Max Verstappen
Editör Pablo Elizalde

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