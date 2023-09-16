Verstappen, sıralama incelemelerinden cezasız kurtuldu

İki kez dünya şampiyonu olan Verstappen, Marina Bay'de Q2'de elenerek, bu hafta sonu RB19'un yaşadığı sıkıntıların altını çizdi ve aracının sürülemez olduğunu söyleyerek, kendine güvenemediğinden şikayet etti.

Ferrari'den Carlos Sainz'ın Mercedes'ten George Russell'ın önünde pole pozisyonunu aldığı sıralamalarda 11. en hızlı zamanı yapan Verstappen, daha sonra üç ayrı suçlamayla FIA komiserlerince çağrıldı.

Şampiyona lideri ilk olarak Q1'de 17. ve 18. virajlar arasında çaylak Logan Sargeant'ın Williams'ını engellediği için, ardından da RB19'unun pit yolu çıkışında yeşil ışıkta beklerken bir sorunla karşılaşmasının ardından pit çıkışında araçları engellediği iddiasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Verstappen ayrıca AlphaTauri sürücüsü ve Q1'de ilk sırada yer alan Yuki Tsunoda'yı 3. ve 4. virajlar arasında engellemesi nedeniyle çağrıldı.

FIA, incelemeye hiçbir AlphaTauri temsilcisinin katılmadığını söyledi.

Verstappen'e pit yolu ve Tsunoda olayları için kınama verilirken, Sargeant olayı için herhangi bir yaptırım olmadı.

Sargeant kazasında, hakemler Verstappen'in her iki tarafta da sollama yapan araçlar olması nedeniyle seçeneklerinin sınırlı olduğuna ve bu nedenle düz bir çizgide devam etmenin çarpışmayı önlemek için "en güvenli seçenek" olduğuna karar verdi.

Pek çok kişi tarafından Verstappen'e en pahalıya patlayacağı düşünülen Tsunoda olayı, bu sezonun başlarında belirlenen emsal nedeniyle aklandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

FIA'dan yapılan açıklamada, "Hakemler, bu sezon yaşanan bir dizi engelleme ve engelleme iddiası olayını inceledi ve ihlalin ciddiyetiyle ilgili olarak önceki kararlarla tutarlı bir şekilde, sürücüye kınama cezası ve takıma [Red Bull] para cezası [5.000 €] verdi." denildi.

Verstappen, pit yolu sonundaki 14 saniyelik "olağan dışı" beklemeye rağmen yine ceza almadan kurtuldu.

Karar şu şekilde sonuçlandı: "Sürücü, öndeki araçlarla arasında bir boşluk yaratmak amacıyla pit çıkışını terk etmek için (yaklaşık 14 saniye) beklediğini ifade etmiştir."

"Takım temsilcisi, çıkış turunda yavaşlayan diğer araçlar nedeniyle 5. virajda aradaki farkın kapandığını, arkasındaki aracın [Verstappen] ise farkı 12 saniyeye çıkardığını açıkladı."

"Sürücü pit çıkışında olağanüstü uzun sayılabilecek bir süre bekleyerek bariz bir avantaj elde etmemiş olsa da, bu durumun diğer sürücüleri olumsuz etkileme potansiyeli ceza verilmesini gerektirmektedir.

"Arkadaki aracın [Verstappen'i] geçebileceği kaydedilmiş olsa da, araçların pit çıkışından düzenli bir şekilde (sırayla) ayrılması tercih edilir."

Bu durumda sportif kuralların ihlali olarak kınama cezası verildi.