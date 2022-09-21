Verstappen, Singapur'da hangi şartlarda şampiyon olabilir?

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Verstappen, geride kalan 16 yarışın 11'ini kazandı ve artık şampiyonluk kupasını bir eliyle kavramış durumda.

Fransa GP'den bu yana her yarışı kazanan ve arka arkaya galibiyet sayısını beşe çıkaran Verstappen, şampiyonadaki puan farkını iyice açtı.

Bu özel başarı sayesinde Verstappen, Singapur GP'de şampiyonluğunu ilan edebilecek bir konuma geldi ve artık hangi şartlarda şampiyon olabileceği tartışılıyor.

Verstappen, Singapur'da dünya şampiyonluğunu garantilemek istiyorsa puan farkını 138'e çıkarması gerekiyor.

Singapur'dan sonraki beş yarışta galibiyetlerle alınabilecek 125 puan (25x5), en hızlı tur için 5 puan (5x1) puan ve Brezilya'daki sprint yarışı için 8 puan (8x1) var. Bu da alınabilecek 138 puan daha olacağı anlamına gelecek. Bir bakıma Verstappen, Singapur GP'de puan farkını 138'e çıkardığı anda galibiyet sayısının da fazlasıyla şampiyon olacak.

Verstappen, Singapur'a giderken çok iyi bir konumda çünkü 335 puana sahip ve Charles Leclerc'in 116 puan önünde bulunuyor.

Ayrıca Sergio Perez (125 puan geride), George Russell (132 puan) ve Carlos Sainz'ın (148 puan geride) şampiyonluk şansı devam ediyor.

Verstappen'in şampiyonluğu büyük oranda rakiplerine bağlı olacak gibi görünüyor. İlk hipotezde Verstappen'in yarışı kazanması ve en hızlı turu atması gerekiyor fakat bunu yapması şampiyonluk için yeterli olmayacak. Aynı zamanda Leclerc'in sekizinci veya daha kötü bir sonuç alması, Perez'in dördüncü veya daha kötü bir sonuç elde etmesi ve Russell'ın ikinci olması ya da daha geride kalması gerekiyor.

İkinci hipotezde Verstappen yarışı kazanmalı, Leclerc dokuzuncu veya daha kötü bir sonuç almalı. Perez yine dördüncü veya daha kötü bir sonuç olmalı, Russell da ikinci veya daha geride finiş görmeli.

Verstappen yarışı kazanamadığı takdirde şampiyonluk savaşı, rakiplerinin sonuçlarına bakılmaksızın Japonya'ya kalacak.

Max Verstappen'in Singapur'da dünya şampiyonu olması için neye ihtiyacı var:

Verstappen Leclerc Perez Russell 1. olur ve en hızlı turu atarsa 8. olmalı veya daha geride kalmalı 4. olmalı veya daha geride kalmalı 2. olmalı veya daha geride kalmalı 1. olursa 9. olmalı veya daha geride kalmalı 4. olmalı veya daha geride kalmalı 2. olmalı veya daha geride kalmalı 2. veya daha geride finiş görürse Verstappen'in şampiyonluk şansı yok Verstappen'in şampiyonluk şansı yok Verstappen'in şampiyonluk şansı yok