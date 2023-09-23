Verstappen: "Singapur'da bizi eleştirenler gidip kendi işlerine bakabilirler"

Şampiyona lideri sıralama turlarının son aşamasında pole için fazlasıyla yeterli olan bir ilk tura sahipti, ancak ikinci turunda çok daha iyi bir tur atarak gerisindeki Oscar Piastri'ye 0.581 saniye fark attı.

Takım, her iki aracın da Q2'de elendiği hayal kırıklığı yaratan Singapur hafta sonunun ardından geri dönmeyi başardı.

Singapur'da takımın performansındaki düşüş, esnek kanatlarla ilgili TD18 ve esneyen tabanlarla ilgili revize edilmiş TD39 gibi son teknik direktiflerden etkilendiğine dair şüpheleri artırdı, ancak takım durumun bununla ilgili olmadığını belirtti.

Autosport'a konuşan Verstappen, bir önceki hafta sonu yaşanan kötü hafta sonunu telafi etmek için zorladığını söyledi.

"Kötü bir hafta sonu geçirdik ve sonra insanlar 'Ah, hepsi teknik direktifler yüzünden' diye konuşmaya başladı. Bence şimdi herkes gidip kendi işine bakabilir."

"Burada iyi bir hafta sonu geçirmek ve güçlü olduğumuzdan emin olmak için çok zorladım."

Sıralama turlarındaki çabalarını açıklayan Hollandalı pilot, yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'nin ikinci turunda 1:28'lerde bir zaman turu elde edilebileceğini söylediğini ve Q3'e 1:29.012 saniye ile başladığını belirtti.

Verstappen araçta daha fazlası olduğunu kabul etti ve bir sonraki turunda daha fazla kazanç sağlamaya devam etti.

Şampiyona lideri, "[Lambiase] bana 1:28 saniyenin iyi olacağını söyledi, ben de 'Endişelenme, gerekeni yapacağım' dedim. O da 'Evet ama aracı mahvetme, tamam mı?' dedi. Ben de 'Yapmak istediğim bu değil' dedim."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, receives his Pirelli Pole Position Award from Mario Isola, Racing Manager, Pirelli Motorsport Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Birkaç yerde hâlâ tur zamanımı geliştirebileceğimi biliyordum. Bu yüzden toparlamaya çalıştım ve bu da oldukça işe yaradı."

"Piste çıkar çıkmaz aracı sürmesi çok keyifliydi, çok tahmin edilebilirdi ve bence en önemlisi de buydu. Sıralama seansında da turdan tura daha iyiye gidiyordu."

"Üçüncü antrenman seansından sonra 'McLaren bize oldukça yakın' diyordum ama sonra bazı küçük ayarlamalar yaptık ve bu araca biraz daha yardımcı oldu."

"Araca çok güvendiğinizi hissettiğinizde onu biraz daha zorlayabilirsiniz ve sıralamada da böyle oldu." dedi.