Verstappen: "Singapur GP'den hiç keyif almadım"

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Verstappen, sıralama turlarındaki son turunu iptal etmesinin ardından pazar günü sekizinci sıradan başladı ve daha sonra aracın durmasını önleyen sistem devreye girince, 12. sıraya kadar geriledi.

Sonrasında önündeki rakiplerinden bazılarını hızlı şekilde geçmeyi başardı ve Fernando Alonso'nun yolda kalmasıyla Lando Norris'in ardına geldi. İngiliz pilotu geçmeye çalışırken lastiklerini kilitledi ve pist dışına uçtu. Lastiklerde çok fazla hasar olduğu için tekrar pite girmek zorunda kalan ve bir kez daha geriye düşen Verstappen, son turda Vettel'i de geçerek yedinci oldu.

Daha yavaş araçlarla savaşmanın keyifli olup olmadığı sorusuna yanıt veren Verstappen, yarıştan hiç zevk almadığını söyledi.

Verstappen, "Cevabım sıfır, hiç zevk almadım."

"Bu benim zevk aldığım bir şey değil. Kazanmak ya da en azından rekabetçi şekilde önde mücadele etmek istiyorum."

"Başlangıçta sorun yaşamak, araçların arkasında sıkışıp kalmak, sonra lastikleri kilitleyip tekrar arkaya düşmek... Sadece sinir bozucu." dedi.

Verstappen, şampiyonluk şansının yüksek olmasının, hayal kırıklığını hiçbir şekilde azaltmadığını da ekliyor.

"Sorun bu değil ki. Sanırım hâlâ 104 puan öndeyiz. Fakat çok sinir bozucu bir hafta sonu oldu. Yani lider olmak bir şeyi değiştirmiyor."

"Beş yarış kaldı ve şampiyonada büyük farkla lideriz. Fakat ben her seferinde iyi bir hafta sonu geçirmek istiyorum. Dün sıralamalardaki büyük hatayla başlayan, bu hafta sonu gerçekten berbat geçti."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Olaylı yarış boyunca kendisi için çok az şeyin yolunda gittiğini belirten Hollandalı pilot, "Başlangıçta zaten durmayı önleyen sistem devreye girdi, bu yüzden daha da sıra kaybettim."

"Neden ya da nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Sadece normal prosedürü uyguladığımı hissettim."

"Hal böyle olunca, iyi bir sonuç alma şansınızı daha da zora sokuyorsunuz. Sonrasında birkaç aracı geçtim ama sonra yine sıkıştım, burada geçiş yapmak imkansız."

"İyi bir noktaya geldiğim zaman, Lando'yu geçmeye çalıştım. Ancak fren bastığımda, araç yere vurdu ve ön tekerleklerim havaya kalktı. Ardından lastikler kilitlendi ve üzerinde büyük bir yanık nokta vardı."

"Aslında orada o kadar da geç fren yapmamıştım."

"Bu olay sonrası tekrar pit stop yapmak zorunda kaldım. Yeni lastikler taktım ve puan barajına döndüm."

"Fakat almayı istediğimiz sonuç bu değildi. Fakat dünden sonra mucize de bekleyemezdik." dedi.