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Verstappen: "Singapur bizim için sezonun en zor yarışlarından birisi olacak"

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Singapur GP'nin kendileri için kolay geçmesini beklemiyor.

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, celebrates on his way to Parc Ferme

Monza'yı kazanarak arka arkaya en çok yarış kazanma rekorunun tek sahibi olan Max Verstappen, şimdi geçen yıl en çok kötü sonuçlarından birisini aldığı Singapur'a geliyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Verstappen, "Singapur'daki gece yarışını heyecanla bekliyorum çünkü Marina Bay harika bir pist."

"Pistin değişen düzeniyle, aracın davranışının ne yönde gideceğini görmek ve bunun ayar seçimini nasıl etkileyeceğini anlamak ilginç olacak. Artık tur çok daha hızlı olacak."

"Sezonun geri kalan yarışlarına baktığımızda, Singapur muhtemelen en zor yarışlarımızdan birisi olacak."

"Çünkü cadde pistlerinde mücadele genellikle artar ve sonuçlar daha yakın hale gelir. Sıcak ve yüksek nemden bahsetmiyorum bile."

"Geçen yıl Singapur'da şanssızdık fakat bu sefer biraz daha iyi olmayı umuyoruz. Mümkün olduğunca çok puan almak için elimizden geleni yaparız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Erik Junius

Sergio Perez ise 250. Grand Prix'sine katılacağı Singapur'da, geçen yılki zaferini tekrarlamayı hedefliyor.

"Bir yıl önce muhtemelen kariyerimin en iyi yarışlarından birini geçirdiğim Singapur'a dönmeyi sabırsızlıkla  bekliyorum."

"Sıcak, zorlu pist koşulları ve maksimum konsantrasyon ihtiyacı nedeniyle gerçekten çok zorlanmıştık."

"Elbette yarışı tekrar kazanmak isterim fakat bunu yapmak kolay olmayacak çünkü pistin 3. sektöründeki yeni düzende hızlar artacak ve buna ek olarak yağmur bekleniyor."

"Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum!"

"Bu hafta sonu benim 250. Grand Prix'im olacak ve kariyerime başladığımda bir Formula 1 aracının direksiyonuna bu kadar çok yarışa çıkacağımı hiç düşünmemiştim."

"Hayallerim gerçek oldu ve bunca yıla rağmen Meksika'yı dünyanın dört bir yanında temsil etmekten mutluluk duyuyorum."

"Bu Pazar taraftarlarımı bir başka zaferle mutlu etmek istiyorum."

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