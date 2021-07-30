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Verstappen: "Şimdiye kadar bizim için şoke edici bir şey yok"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, geride kaldıkları cuma gününün ardından kendileri için "şoke edici bir şey" olmadığını dile getirdi.

Verstappen: "Şimdiye kadar bizim için şoke edici bir şey yok"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günkü ilk seansta mutlu görünse de ikinci seansta denge problemleri yaşadı.

Virajlarda önden ve arkadan kayma yaşadığını söyleyen Hollandalı pilot, araçtan memnun değildi ve sık sık şikayet etti.

Seansı iki Mercedes'in gerisinde tamamlayan Verstappen, kendileri için şoke edici bir şey olmadığını ancak gelişmeleri gerektiğini belirtti.

Verstappen şöyle konuştu: "İlk antrenman seansından ikincisine geçişte denediğim bazı ayarlar vardı. Şimdi bunlardan hangilerinin işe yaradığına ve hangilerinin işe yaramadığına bakmamız gerekiyor. Ayrıca pist de çok sıcaktı ki bu asla size yardımcı olmuyor."

"Daha iyisini yapabileceğimiz bazı alanlar var. Aracı tek turda geliştirmeliyiz fakat aynı zamanda uzun sürüşlerde de durumu geliştirmemiz gerekiyor. Bakılacak çok fazla şey var ama şoke edici bir şey yok."

"Bunun [aradaki farkın] kapatılamayacak kadar büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece genel olarak sıcak hava şartları nedeniyle kolay bir gün değildi. Bu yüzden her şeyi detaylıca analiz edeceğiz."

Red Bull takım patronu Christian Horner, Verstappen'in seansta ayarlarla ilgili sorunlar yaşadığını dile getirdi.

Horner, "Sanırım hâlâ bir şeyler bulmamız gerekiyor. Sürücülerimiz aracın dengesinden memnun değildi. Max zor anlar yaşadı ve hızlı turunda önden kaymayla mücadele etti."

"Pist sıcaklığı 60 dereceyi buluyor ki bu da lastiklerin çalışma şeklini etkiliyor. Fakat hiç şüphesiz, bazı şeyleri geliştirebiliriz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, passes a track side sign

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, passes a track side sign

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bottas: "Kokpitin içi Fin saunası gibiydi"

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Bottas: "Kokpitin içi Fin saunası gibiydi"
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